Patryk Kun o transferze do wicemistrza Polski. Mówi o strefie komfortu i presji

Wyszedł ze strefy komfortu

Patryk Kun spędził w Rakowie pięć lat. To był najlepszy okres w jego karierze. Trafił do tego klubu, gdy ten występował w pierwszej lidze. Nie tylko awansował z nim do ekstraklasy, ale w kolejnych latach zapisał piękną kartę. Dwa razy był wicemistrzem, dwa razy zdobył Puchar i Superpuchar Polski. Na koniec sięgnął po historyczny tytuł. Zdecydował się jednak odejść z częstochowskiego zespołu. Nie przedłużył umowy i związał się z Legią. - Muszę zrobić wszystko, aby pokazać poziom jaki oczekuje Legia - powiedział Patryk Kun w rozmowie z oficjalną stroną stołecznego klubu. - Będą wymagali ode mnie jeszcze więcej, ale o to mi chodziło. Oczekiwania mnie rozwijają. Wyszedłem ze swojej strefy komfortu. Mogłem zostać w Rakowie, ale chciałem pójść dalej - tłumaczył.

Presja go dodatkowo napędza

Nowy nabytek w wygranym sparingu z RB Salzburg na koniec zgrupowania w Austrii pokazał się z dobrej strony. Dwie bramki padły po jego akcjach. - W Warszawie mam szansę osiągnąć swoje kolejne cele - zapowiedział. - Na każdym kolejnym treningu chcę pokazywać się z jeszcze lepszej strony. Presja będzie większa, ale to dodatkowo mnie napędza - wyznał pomocnik Legii w rozmowie z klubowymi mediami.

