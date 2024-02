i Autor: Cyfra Sport Lukas Podolski

Policzyli, jakiej fortuny dorobił się Podolski. Kwoty, które zwalają z nóg, ujawnili całą prawdę

Lukas Podolski jest postacią, która od dłuższego czasu wzbudza emocje u polskich kibiców. Jak wiadomo, piłkarz Górnika Zabrze nie jest tylko świetnym zawodnikiem, który swój sukces finansowy zawdzięcza grze w najlepszych klubach świata, ale także dzięki działalności biznesowej. "The Sun" postanowił przeanalizować majątek mistrza świata z 2014 roku i wycenił wartość dwóch intersesów należących do napastnika. Okazuje się, że przynoszą one prawdziwą fortunę!