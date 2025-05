Pogoń Szczecin - Legia Warszawa Relacja NA ŻYWO: Kto wygra Puchar Polski? Wielki finał na Narodowym

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 0:0

Bramki:

Kartki:

Pogoń: Cojocaru - Wahlqvist, Loncar, Borges, Koutris - Gamboa, Ulvestad - Przyborek, Kurzawa, Grosicki - Koulouris

Legia: Tobiasz - Wszołek, Pankov, Kapuadi, Vinagre - Oyedele, Elitim - Morishita, Goncalves, Luquinhas - Gual

Na żywo Finał Pucharu Polski: Pogoń Szczecin - Legia Warszawa Witamy w relacji na żywo z finału Pucharu Polski: Pogoń Szczecin - Legia Warszawa! Początek spotkania o godzinie 16:00.

Dla Pogoni Szczecin i Legii Warszawa finał Pucharu Polski ma wielką stawkę. Zespół ze stolicy stracił już szansę na mistrzostwo Polski, a jego strata do podium dającego awans do europejskich pucharów na cztery kolejki do końca sezonu wynosi aż 5 punktów. Z kolei Portowcy stają przed kolejną szansą na pierwsze trofeum w historii klubu. Po roku wracają też na PGE Narodowy, gdzie w ostatnim finale PP ponieśli bolesną klęskę z pierwszoligową Wisłą Kraków. Tym razem zagrają z najbardziej utytułowaną drużyną w historii PP.

Pogoń - Legia: Kto wygra Puchar Polski? Na żywo relacja z finału

Legioniści mają na koncie aż 20 wygranych pucharów, z kolei Pogoń po raz piąty zagra w wielkim finale i wciąż czeka na pierwszy triumf. Przed piątkowym finałem trudno wskazać faworyta, ale to zespół ze Szczecina jest nieznacznie lepszy w tabeli Ekstraklasy. Portowcy z 53 punktami zajmują 4. miejsce tuż przed piątą Legią. W składzie mają też najlepszego strzelca ligi - Efthymisa Koulourisa. Napastnik Pogoni ma na koncie 25 ligowych goli i szczecińscy kibice liczą na to, że na Narodowym poprowadzi ich do zwycięstwa wraz z kapitanem Kamilem Grosickim.