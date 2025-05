Legia - Pogoń: Blisko 100 osób zatrzymanych przez policję podczas finału Pucharu Polski!

Robert Kolendowicz o ciosie w finale. To zaważyło o sukcesie Legii

Finał Legia Warszawa - Pogoń Szczecin na długo zostanie w pamięci kibiców. Od samego początku meczu obie drużyny zagrały odważnie, a efektem było aż 7 goli! Ostatecznie to Legia wygrała 4:3 i zdobyła 21. Puchar Polski w historii oraz zapewniła sobie występ w przyszłym sezonie europejskich pucharów. Emocje na PGE Narodowym porwały chyba wszystkich, ale niestety przy okazji finału nie zabrakło też przykrych incydentów. W szczegółach poinformowała o nich warszawska policja, która przeprowadziła szeroko zakrojoną akcję zabezpieczającą.

Zamieszki przed meczem Legii na PGE Narodowym. Kibice próbowali siłą wtargnąć na teren stadionu

Policja zatrzymała blisko 100 kibiców na finale Pucharu Polski

"Długi weekend majowy to dla wielu czas odpoczynku. Dla policjantów jest to czas intensywnej pracy. Zabezpieczenie tak dużej imprezy masowej, jaką niewątpliwie jest Finał Pucharu Polski, to wielkie wyzwanie organizacyjne. Dzięki doświadczeniu stołecznych policjantów, wspieranych przez funkcjonariuszy z kraju, zapewniliśmy bezpieczeństwo uczestnikom dzisiejszego wydarzenia oraz osobom postronnym" - zaczęła oficjalny komunikat Komenda Stołeczna Policji.

"Nie obyło się jednak bez incydentów. Przed meczem na PGE Narodowym około godz. 15.00 grupa kibiców Legii próbowała siłą wtargnąć na teren stadionu, rzucając w kierunku ochrony niebezpieczne przedmioty. Policjanci udzielili wsparcia służbom porządkowym. Agresja części kibiców została przeniesiona także na policjantów, którzy zostali obrzuceni niebezpiecznymi przedmiotami, m.in. butelkami. W trakcie próby siłowego wejścia na teren stadionu kibice uszkodzili bramę nr 2. W stosunku do agresywnych kibiców Policja użyła środków przymusu bezpośredniego. W związku z tą sytuacją zatrzymano ponad 30 osób" - poinformowano.

"Łącznie w trakcie zabezpieczenia finałowego meczu policjanci zatrzymali blisko 100 osób, m.in. za posiadanie środków odurzających oraz pirotechniki. Policyjny zespół medyczny udzielił pomocy 14 kibicom obu drużyn. 4 osoby zostały hospitalizowane w związku z wcześniejszym zasłabnięciem" - wyszczególniono.

"Zwycięzcom gratulujemy, a uczestnikom życzymy bezpiecznego powrotu do domów. Zakończenie meczu dla policjantów nie oznacza końca pracy. Policyjne działania będą trwały do późnych godzin nocnych" - podsumowała warszawska policja.