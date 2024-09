Polscy kibole zdemolowali stadion! Lepiej usiądź przed zobaczeniem tych zdjęć. Aż włos się jeży na głowie

To dlatego Blaż Kramer został w Legii. To miało wpływ na decyzję Słoweńca

Podczas gdy większość kibiców w Polsce żyła meczami reprezentacji ze Szkocją i Chorwacją, w niższych polskich ligach normalnie toczyły się rozgrywki. W III lidze doszło m.in. do hitowego spotkania Siarki Tarnobrzeg z Sandecją Nowy Sącz. Niestety, po spotkaniu więcej niż o piłkarskich popisach mówi się o skandalicznej postawie kiboli gości. Licznie zgromadzeni sympatycy Sandecji przyjechali do Tarnobrzegu ze wsparciem zaprzyjaźnionej grupy kibicowskiej Stali Mielec, która, delikatnie mówiąc, nie pała sympatią do Siarki. Już w trakcie meczu chuligani zgromadzeni w sektorze gości sprawiali ogromne problemy, a sędzia kilka razy musiał przerywać spotkanie na parę minut z powodu incydentów. Pseudokibice próbowali m.in. sforsować ogrodzenie, więc do interwencji wkroczyła policja. To nie zapobiegło jednak szkodom, jakie wyrządzono na stadionie Siarki Tarnobrzeg.

Kibole Sandecji Nowy Sącz i Stali Mielec zdewastowali stadion w Tarnobrzegu

Kilka godzin po meczu w mediach społecznościowych Siarki pojawiły się zdjęcia zdewastowanego stadionu. Widać na nich, że chuligani wyrwali większość krzesełek z sektora gości, które przerzucili na murawę. Całkowicie zdemolowali też łazienki - powyrywali pisuary, zniszczyli kabiny i właściwie wszystko, co mogli.

"Tak wygląda nasz stadion po odwiedzinach sympatyków Sandecji z Nowego Sącza i Mielca. Dziękujemy za miłą i kulturalną wizytę..." - ironicznie skomentowały całą sytuację władze klubu z Tarnobrzegu. Oświadczenie w sprawie wydał też klub z Nowego Sącza.

Siarka Tarnobrzeg opublikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcia, na których widać zniszczenia spowodowane przez kiboli Sandecji Nowy Sącz.„Dziękujemy za miłą i kulturalną wizytę…” - ironicznie podsumowały sytuację władze Siarki.Chuligani zaczęli sprawiać problemy… pic.twitter.com/sxJ56HoG5Q— 🌐 ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs 🌐 (@thepolandnews_) September 8, 2024

Sandecja odcięła się od zachowania swoich kiboli

"MKS Sandecja S.A. stanowczo potępia incydenty, do których doszło w sektorze gości podczas wczorajszego meczu między Siarką Tarnobrzeg a naszym zespołem. Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu zajść, które miały miejsce w drugiej połowie spotkania. Jako klub zawsze promujemy wartości takie, jak wzajemny szacunek, zasady Fair Play oraz zdrowa, sportowa rywalizacja. Wczorajsze wydarzenia są sprzeczne z naszymi ideałami, dlatego jednoznacznie odcinamy się od wszelkich przejawów agresji, w tym niszczenia mienia publicznego" - można przeczytać na oficjalnej stronie Sandecji.

Spadkowicz z II ligi świetnie rozpoczął nowy sezon i po 7 kolejkach bez porażki prowadzi w tabeli swojej grupy III ligi z 19 punktami. Siarka po porażce z Sandecją spadła na 6. miejsce z 13 pkt.