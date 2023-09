Problemy Legii Warszawa? UEFA blokuje klub, wszystko przez kibiców, kuriozalne zachowanie

Gwiazda Jagiellonii o transferze do Polski i muzycznym hicie w szatni. Mówi też o... Lewandowskim i Haalandzie

Legia Warszawa może mieć problemy. Europejska federacja piłkarska, UEFA, ma mieć zarzuty względem kibiców Legii, którzy w trakcie meczu z Aston Villą użyli rac i mimo że nie zakłócili przebiegu spotkania, to zdaniem przedstawicieli federacji, zachowali się w sposób nieprzepisowy. Klub w krótkim komunikacie na swoich mediach społecznościowych poinformował, że otwarta sprzedaż biletów na kolejną kolejkę Ligi Konferencji UEFA została zawieszona.

Legia Warszawa z problemami. Kuriozalne kroki UEFA

Oprawa meczu Legii z Aston Villą zyskała uznanie nie tylko miłośników polskiej piłki, ale także fanów na całym świecie, którzy na mediach społecznościowych pokazywali sobie nagrania prezentujące goryla z czerwonymi oczami i napisem 'Welcome To The Jungle". O ile oprawa i poziom kibicowski były bardzo wysokie, o tyle zachowanie UEFA kuriozalne. Włodarze europejskiej federacji mają myśleć nad sankcjami za użycie rac, mających na celu oświetlić oczy małpy.

Klub Legii ma teraz problemy ze sprzedażą biletów na kolejną kolejkę LKE, o czym poinformował na swoich mediach społecznościowych.

- Drodzy Kibice, z powodów proceduralno-organizacyjnych musimy przesunąć otwartą sprzedaż biletów na mecz fazy grupowej Ligi Konferencji Europy UEFA Legia Warszawa - Zrinjski Mostar. O nowym terminie rozpoczęcia sprzedaży poinformujemy wkrótce. - pisze klub na swoich mediach społecznościowych.