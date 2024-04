Raków Częstochowa nie obroni tytułu? Były kadrowicz o grze na pół gwizdka, wskazał nową gwiazdę mistrza Polski

Wojciech Cygan jasno wskazał cienką czerwoną linię w Rakowie. „Byłoby to niezrealizowanie najważniejszego celu na obecny sezon” [ROZMOWA SE]

Po sezonie zmiana trenera?

Ostatnio Raków zawodzi, ale właściciel Michał Świerczewski stara się zachować spokój. Jest cierpliwy, bo trener Dawid Szwarga dalej prowadzi drużynę. Czy tak samo będzie w nowym sezonie? Raków zajmuje w lidze dopiero siódme miejsce, a do prowadzącej Jagielloni traci dziewięć punktów. - Zmiany szkoleniowca nie było w Rakowie, ale według mnie to jest przesądzone po sezonie - powiedział Kamil Kosowski, cytowany przez PAP. - Choć to włącznie moje przeczucie. Raków, jak na swoje możliwości, gra bardzo przeciętnie. Tak trochę na "pół gwizdka - ocenił.

Chorwat szybko wyjedzie z Polski?

W poprzedniej kolejce Raków przegrał u siebie 0:1 z Górnikiem Zabrze. Zwycięska bramka w końcówce, a zdobył ją Sebastian Musiolik, były piłkarz Rakowa. W częstochowskim zespole w ataku występuje Ante Crnac. Chorwacki napastnik w ostatnim spotkaniu zawodził pod bramką rywali. Jednak były kadrowicz prognozuje, że gracz mistrza Polski ma przed sobą ciekawą przyszłość. Czy obiecujący napastnik przełamie się w starciu z Widzewem? - Raków miał sytuacje, ale nie potrafił ich wykorzystać, co jest pewnym paradoksem - analizował Kosowski, cytowany przez PAP. - Z dobrej strony pokazuje się Crnac. W naszej ekstraklasie nie pooglądamy go zbyt długo. W ostatnim meczu z Górnikiem zmarnował jednak trzy znakomite okazje. Według mnie te właśnie momenty, a może też i brak szczęścia, sprawią, że Raków nie obroni tytułu - zaznaczył były pomocnik reprezentacji Polski, a obecnie ceniony ekspert piłkarski.

