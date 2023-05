Rozpędzony Górnik z kolejnym zwycięstwem? Zabrzanie chcą podtrzymać imponującą serię

Kursy TOTALbet: Widzew Łódź – Górnik Zabrze

Najwyraźniej powierzenie sterów pierwszej drużyny Bartoschowi Gaulowi nie było najlepszą decyzją szefów Górnika Zabrze. Niemiecki szkoleniowiec polskiego pochodzenia swoją przygodę ze śląskim klubem zaczął przyzwoicie, ale z czasem było tylko gorzej. Efekt? Zaledwie 28 punktów zdobytych w 25 meczach i pozostawienie zespołu z realnym zagrożeniem spadku z ligi. Cierpliwość działaczy wyczerpała się 18 marca, gdy zdecydowano się na zakończenie współpracy z 35-letnim trenerem. Misję ratowania PKO BP Ekstraklasy powierzono doskonale znanemu w Zabrzu Janowi Urbanowi i wydaje się, że był to znakomity wybór. Były reprezentant Polski w ponownym debiucie przegrał co prawda derbowe starcie z Piastem Gliwice (0:1), ale była to jego jedyna dotychczas porażka. W następnej serii gier zabrzanie zremisowali przed własną publicznością z Koroną Kielce, a następnie rozpoczęli imponującą serię czterech kolejnych zwycięstw, która w praktyce zapewniła im utrzymanie. 14-krotni mistrzowie Polski na trzy kolejki przed końcem sezonu mają bowiem aż 9 „oczek” przewagi nad szesnastym Śląskiem Wrocław i mogą być spokojni o ligowy byt. Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia, a Urban i jego podopieczni z pewnością myślą o kolejnym triumfie, tym razem w wyjazdowym starciu z Widzewem Łódź. W opinii ekspertów z TOTALbet mają na to spore szanse, wg bukmachera będą bowiem minimalnym faworytem tego pojedynku.

PKO Ekstraklasa Raport 08.05 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Widzewiacy rundy wiosennej zdecydowanie nie mogą natomiast zaliczyć do udanych. Na półmetku sezonu podopieczni Janusza Niedźwiedzia zajmowali czwarte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, a przy al. Piłsudskiego nieśmiało przebąkiwano nawet o europejskich pucharach. Bieżący rok mocno sprowadził jednak na ziemię wszystkich niepoprawnych optymistów. Łodzianie w 14 tegorocznych meczach ligowych zgromadzili zaledwie 12 punktów, przez co spadli aż na dziewiąte miejsce. Drużyna w międzyczasie notowała zresztą fatalną serię – dziewięciu z rzędu meczów bez zwycięstwa. Przełamanie nastąpiło dopiero w ostatni poniedziałek, dzięki wyjazdowemu zwycięstwu 1:0 nad Miedzią Legnica. Dzięki tym niezwykle cennym trzem „oczkom” Widzew w praktyce zapewnił sobie utrzymanie i do kolejnych spotkań będzie mógł podejść ze spokojem. Wyszarpana kilka dni temu wygrana z pewnością doda też sporo pewności zawodnikom, którym przedłużająca się zła passa ewidentnie ciążyła. Teraz łodzianie będą chcieli pójść za ciosem, a domowy mecz z Górnikiem jest na to niezłą okazją. Eksperci z TOTALbet nie potrafią jednak wskazać wyraźnego faworyta tego spotkania. Za każdą złotówkę postawioną na triumf Widzewa legalny polski bukmacher płaci bowiem 2.76 zł. W przypadku wygranej gości z Zabrza jest to z kolei 2.66 zł.

Spotkanie Messiego z Lewandowskim

Wybrane kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Widzew – 2.76 remis – 3.42 Górnik – 2.66

Podwójna szansa:

1/X – 1.47 1/2 – 1.33 X/2 – 1.46

Widzew strzeli gola:

tak – 1.30 nie – 3.30

Górnik strzeli gola:

tak – 1.30 nie – 3.32

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.00 powyżej 0.5 – 1.05

poniżej 1.5 – 3.47 powyżej 1.5 – 1.30

poniżej 2.5 – 1.84 powyżej 2.5 – 1.93

poniżej 3.5 – 1.33 powyżej 3.5 – 3.27

poniżej 4.5 – 1.11 powyżej 4.5 – 6.20

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 11.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Już w sobotę spotkanie wyjazdowe z Widzewem Łódź ⚔https://t.co/CtnyNMSSKN— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) May 11, 2023

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.