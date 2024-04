Sensacyjny ruch Rakowa stał się faktem! Niespodziewany powrót bramkarza od ekstraklasy

Problemy Rakowa spowodowane są kontuzjami Vladana Kovacevicia, pauzującego od kilku tygodni, oraz Muhamed Šahinovicia. Ten drugi zdążył rozegrać jeden mecz w lidze i nabawił się urazu. Ma pauzować około czterech tygodni. Trzecim bramkarzem „Medalików” jest Kacper Bieszczad, który zaliczył katastrofalny występ przeciwko Radomiakowi, przegrany przez Raków 1:2. W tej sytuacji mistrzowie Polski zdecydowali się na transfer medyczny i ściągnęli doświadczonego, prawie 39-letniego Duszana Kuciaka.

Był on do tej pory zawodnikiem Lechii Gdański, a kontrakt z tym klubem wygasa mu z końcem obecnego sezonu. Do Rakowa trafi na zasadzie wypożyczenia. Jest dobrze znany z boisk ekstraklasy, bo wcześniej występował w Legii, z którą 3-krotnie był mistrzem Polski. Jest prawdziwym kolekcjonerem Pucharu Polski, gdyż sięgał po to trofeum aż pięciokrotnie. Cztery razy z Legią i raz z Lechią. Bardzo prawdopodobne, że Kuciak stanie w bramce Rakowa już w dzisiejszym meczu z Górnikiem Zabrze.

