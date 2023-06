Spadł z Ekstraklasy, ale w niej zostanie. Widzew zainteresowany pomocnikiem Lechii Gdańsk

Udało nam się ustalić, że z klubem z Łodzi pożegna się Juliusz Letniowski. 25-letni pomocnik w ubiegłem sezonie w 31. meczach ligowych strzelił 1 gola i miał jedną asystę. Bardziej udaną, podobnie jak cały zespół, miał rundę jesienną. N wiosnę wchodził z ławki, a kilka razy nie było go w kadrze meczowej. Piłkarz ma jeszcze ważny kontrakt z klubem z Łodzi, ale według naszych informacji przeniesie się do beniaminka ekstraklasy, Ruchu Chorzów. Kto go zastąpi w Widzewie? Bardzo prawdopodobne, że będzie to Maciej Gajos. 29-letni piłkarz, grający na tej samej pozycji co Letniowski, spadł z Lechią z ekstraklasy i otrzymał – podobnie jak Dusan Kuciak i Mario Maloca - zgodę na odejście z klubu.

Wiele wskazuje na to, że znajdzie pracodawcę w Łodzi. Kilkanaście dni temu portal meczyki.pl informował, że Widzew złożył ofertę kupna pomocnika z II-ligowego niemieckiego Hannoveru 96, Sebastiana Kerka. Według naszych informacji były młodzieżowy reprezentant Niemiec jest jednak bliżej pozostania w swoim kraju, gdyż ma oferty z innych klubów 2.Bundesligi. Wydaje się zatem, że transfer Gajosa do Widzewa jest bardzo prawdopodobny. Z kolei w Ruchu Chorzów, do którego ma trafić Letniowski, będzie występował Michał Buchalik, grający ostatnio w Lechii. Niebiescy potwierdzili transfer 34-letniego bramkarza, który w przeszłości występował już w Ruchu, w sezonie 2013/14.

