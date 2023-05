Stal Mielec - Warta Poznań TRANSMISJA na żywo TV gdzie oglądać Stal Mielec - Warta Poznań dzisiaj 27.05.2023 na jakim programie Stal - Warta Poznań live online

Sezon 2022/23 PKO Ekstraklasy zmierza do końca, co dla trzech drużyn oznacza niestety pożegnanie się z najwyższą klasą rozgrywkową w Polsce. Ze spadkiem przed kilkoma tygodniami pogodziły się już Miedź Legnica oraz Lechia Gdańsk, jednak dopiero po zakończeniu ostatniej kolejki dowiemy się, kto do nich dołączy. Przed rozpoczęciem sobotnich spotkań aż cztery zespoły nie mogą być pewne utrzymania - Wisła Płock, Śląsk Wrocław, Korona Kielce oraz Stal Mielec. Spadek ekipy z Mielca o ile wydaje się mało prawdopodobny, to wciąż jest możliwy. W meczu Stal - Warta, drużyna z Podkarpacia musiałaby przegrać, a Wisła, Śląsk i Korona wygrać swojego spotkania. Do spokoju Stali potrzebny jest więc co najmniej remis i zajmująca obecnie 7. miejsce Warta Poznań wydaje się być odpowiednim kandydatem do dostarczenia punktów. Ekipa z Wielkopolski w czterech ostatnich meczach zanotowała trzy porażki i remis.

Stal Mielec - Warta Poznań gdzie oglądać TRANSMISJA NA ŻYWO TV Stal Mielec - Warta Poznań na jakim programie mecz Stal - Warta dzisiaj 27.05 transmisja live online gdzie oglądać?

Spotkanie 34. kolejki PKO Ekstraklasy Stal Mielec - Warta Poznań zaplanowane jest na sobotę 27 maja i rozpocznie się o godzinie 17:30, tak samo jak pozostałe mecze ostatniej kolejki. TRANSMISJA NA ŻYWO z meczu Stal Mielec - Warta Poznań będzie dostępna jedynie poprzez stream live online, na "Canal+ Online" Z kolei na antenie "Canal+ Sport" prowadzona będzie TRANSISJA ze wszystkich spotkań ostatniej kolejki. Ponadto, ze starcia Stal - Warta prowadzona będzie na portalu sport.se.pl RELACJA NA ŻYWO. Zapraszamy!