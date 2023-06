Stomil - Wisła TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Stomil Olsztyn - Wisła Puławy STREAM LIVE ONLINE mecz Stomil - Wisła GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 07.06 w Internecie

Stomil - Wisła TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Baraże Stomil Olsztyn - Wisła Puławy GDZIE OGLĄDAĆ

34 kolejki rozgrywek drugiej ligi wyłoniły dwa kluby, które bezpośrednio awansowały już do 1. ligi. Wielki powrót świętuje Polonia Warszawa, a drugie miejsce w ostatniej kolejce sezonu wywalczył Znicz Pruszków, który wykorzystał potknięcie Kotwicy Kołobrzeg. To piłkarze znad morza byli w najlepszej sytuacji przed ostatnią serią gier, ale zaledwie zremisowali u siebie z Pogonią Siedlce (1:1) i o awans na wyższy szczebel rozgrywek muszą powalczyć w barażach. W nich zostali rozstawieni z najwyższego miejsca, jednak i tak czeka ich trudne starcie z szóstym Motorem Lublin. Zwycięzca tego pojedynku rozegra decydujący o awansie mecz z lepszym z pary Stomil Olsztyn - Wisła Puławy. To właśnie w stolicy województwa warmińsko-mazurskiego rozpocznie się w środę (7 czerwca) rywalizacja o ostatnie miejsce dające awans do 1. ligi.

W fazie zasadniczej to Wisła dwukrotnie była lepsza od Stomilu. Jesienią puławianie wygrali u siebie 2:1, a w rundzie rewanżowej rozbili w Olsztynie gospodarzy 3:0. To sprawia, że przed środowym barażem trudno wskazać faworyta, mimo że teoretycznie Stomil grający przed własną publicznością ma nieco większe szanse. Zresztą po 34 kolejkach drużyny te dzielił zaledwie punkt, który zdecydował o wyższym rozstawieniu klubu z Olsztynu. Pewne jest jedno - kibiców czekają ogromne emocje, które rozpoczną się już o 17:45.

Mecz Stomil Olsztyn - Wisła Puławy odbędzie się w środę, 7 czerwca, o godzinie 17:45. TRANSMISJA w TV na kanale TVP Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl. To tam obejrzysz spotkanie Stomilu z Wisłą na żywo w Internecie. Finał baraży o awans do Fortuna 1. Ligi zaplanowano na niedzielę, 11 czerwca.