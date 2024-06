Szokująca decyzja mistrza Polski. Tego kibice w Białymstoku ze strony gwiazdora się nie spodziewali

Wielki wstrząs w ekipie polskiego pucharowicza! Awans do Europy to za mało, by skusić trenera

Zlatan Alomerović był w minionym sezonie w Białymstoku – do którego trafił 2,5 roku wcześniej z gdańskiej Lechii – postacią niezastąpioną. We wszystkich 34 meczach ligowych bronił „od deski do deski”, wpisując się do „Klubu 3060”. W dziewięciu z nich zachował czyste konto. Okazuje się jednak, że mistrzowie kraju szukać muszą jego następcy!

Po siedmiu latach pobytu w Polsce (wcześniej był jeszcze zawodnikiem Korony Kielce), Alomerović – urodzony w Serbii, ale wychowany i wyszkolony w Niemczech, mający serbskie i niemieckie obywatelstwo – zdecydował się wybrać nowy kraj swych futbolowych „saksów”. Wicemistrz Cypru, AEK Larnaka, poinformował o podpisaniu dwuletniego kontraktu z dotychczasowym bramkarzem Jagiellonii. Białostoczanie nie zaksięgują za niego ani złotówki: jego umowa z klubem wygasa z końcem czerwca.

- Wiem, że niektórzy mogli czuć się zaskoczeni, kiedy powiedziałem, że nie chcę być średni. Czas pokazał, że dotrzymałem słowa i wspólnie sięgnęliśmy po mistrzostwo Polski. Odchodzę jako zwycięzca, z tytułem, który na zawsze wiąże nas wszystkich. Dużo tutaj zostawiłem – powiedział Zlatan Alomerović, cytowany przez klubowe media mistrzów kraju.

Bramkarz wyjaśnił też kulisy swej decyzji. - Spowodowana jest ona chęcią podjęcia nowego wyzwania, a także spróbowania się w nowym otoczeniu i pokazania, że też dam radę. W Polsce osiągnąłem dużo, dlatego teraz czas na coś nowego – zaznaczył Alomerović.

Jest on czwartym zawodnikiem, który po zakończeniu historycznego dla klubu sezonu odchodzi z kadry mistrza Polski. Wcześniej klub poinformował, że nie zostaną przedłużone umowy ze skrzydłowym Tomaszem Kupiszem, lewym obrońcą Bojanem Nasticem i napastnikiem Kaanem Caliskanerem.