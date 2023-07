Szokujący transfer Rakowa! Mistrz Polski poważnie się wzmocnił, kibice mocno zaskoczeni

Dyrektor sportowy o wyzwaniach Legii w nowym sezonie. Na to musi nastawić się wicemistrz Polski

30-letni Kittel, występujący głównie w drugiej linii, pierwsze piłkarskie kroki stawiał w VfB Giessen, a następnie przeniósł się do Eintrachtu Frankfurt, w którym spędził łącznie 17 lat. To właśnie w barwach tego klubu w 2010 roku zadebiutował w Bundeslidze, w której zaliczył 40 występów. W 2016 roku został zawodnikiem FC Ingolstadt 04, gdzie rozegrał kolejnych 20 spotkań w niemieckiej ekstraklasie i zdobył dwa gole.

Sonny Kittel podpisał kontrakt z Rakowem Częstochowa

Trzy lata później trafił do Hamburgera SV i ostatnie cztery sezony występował na zapleczu Bundesligi w barwach tego zespołu. Łącznie na tym szczeblu odnotował 201 meczów i uzyskał 57 bramek. Kittel ma również występy w juniorskich reprezentacjach Niemiec, od U-16 do U-20. - Sonny jest uniwersalnym zawodnikiem, co pozwoli nam na różne warianty gry. W Rakowie da nam jednak najwięcej w środku pola. Liczymy, że jego piłkarska jakość oraz doświadczenie pomogą nam w walce o ambitne cele. Chcemy się rozwijać oraz budować silną i szeroką kadrę, a transfer Sonny'ego wpisuje się w ten plan - skomentował transfer dyrektor sportowy częstochowian Robert Graf, cytowany na stronie internetowej klubu.

Raków Częstochowa w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów

W sobotę Raków rozpocznie zmagania w nowym sezonie ekstraklasy, w którym po raz pierwszy będzie bronił tytułu. Drużyna trenera Dawida Szwargi ma już za sobą 1. rundę eliminacji Ligi Mistrzów, w której wyeliminowała Florę Tallinn. W środę w pierwszym meczu kolejnego etapu podejmie azerski Karabach Agdam.