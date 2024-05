Szykuje się wielki powrót na ławkę trenerską? Sensacyjne doniesienia w sprawie Marka Papszuna

To osiągnął Josue w Legii. Te liczby mówią wszystko, co za statystyka

Marek Papszun na ławce trenerskiej w Rakowie Częstochowa spędził długie lata. 49-latek współpracę z klubem spod Jasnej Góry rozpoczął w 2016 roku od tamtej pory mógł pochwalić się samym pasmem sukcesów. Gdy Papszun obejmował częstochowski klub był on wówczas w drugiej lidze, rok później "Medaliki" awansowały do I ligi, a dwa lata później zameldowali się w Ekstraklasie. Były szkoleniowiec Rakowa może pochwalić się takimi sukcesami jak: dwukrotne zdobycie Pucharu Polski, Superpucharu Polski, a przede wszystkim wywalczenie mistrzostwa Polski w sezonie 2022/2023. Po ostatnim sukcesie, Papszun postanowił odpocząć i ustąpić miejsca Dawidowi Szwardze. Ten jednak po niepełnym sezonie został zwolniony przez zarząd Rakowa Częstochowa i wiele mówi się o sensacyjnym powrocie 49-latka.

🚨Marek Papszun bardzo blisko powrotu do Rakowa Częstochowa. Jego asystentem ma być Artur Węska: https://t.co/RZJKc6cCBM— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) May 7, 2024

Marek Papszun ponownie w Rakowie Częstochowa?! Sensacyjne doniesienia

Tomasz Włodarczyk z portalu "meczyki.pl" przekazał sensacyjne informacje dotyczące powrotu Marka Papszuna do Rakowa Częstochowa. - Według moich informacji Marek Papszun na 99 procent wróci do Rakowa Częstochowa. Jego asystentem będzie Artur Węska. Ale trzeba oczywiście poczekać na oficjalną informację. Wierzę w to źródło bardzo mocno i zobaczymy, jaki będzie komunikat Rakowa. Z tego, jakie sygnały dochodzą do nas już od tygodnia, to byłby wielki powrót. Moje źródło mówi, że na 99 procent Marek Papszun i Artur Węska jego asystentem od nowego sezonu - zasugerował Włodarczyk.