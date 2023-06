Termalica - Stal TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Nieciecza - Stal STREAM LIVE ONLINE mecz Bruk-Bet Termalica - Stal Rzeszów GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj? Baraże 1. liga na którym kanale

to koniec

Termalica - Stal TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Nieciecza - Stal GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 06.06

34 kolejki rozgrywek Fortuna 1. Ligi wyłoniły dwie drużyny, które w przyszłym sezonie zagrają w PKO BP Ekstraklasie. Najlepszym zespołem na zapleczu został ŁKS Łódź, a drugie miejsce po pasjonującej walce rozstrzygniętej dopiero w ostatniej kolejce zajął Ruch Chorzów. Dwie duże marki mogą już świętować głośny powrót do elity, ale w Ekstraklasie wciąż pozostało jedno wolne miejsce po spadku Miedzi Legnica, Lechii Gdańsk i Wisły Płock. Ostatnia przepustka czeka na zwycięzcę baraży, w których zagrają Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Wisła Kraków, Puszcza Niepołomice i Stal Rzeszów. Wszystkie te kluby poza ostatnim do ostatniej kolejki 1. Ligi walczyły o bezpośredni awans, ale ostatecznie okazały się nieznacznie gorsze od Ruchu i muszą powalczyć o upragniony przeskok do Ekstraklasy w barażach. Najpierw odbędą się półfinały, które wyłonią uczestników finałowego starcia o awans. W pierwszej fazie trzecia Termalica zagra z szóstą Stalą, a czwarta Wisła z piątą Puszczą.

Bruk-Bet Termalica - Stal Rzeszów GDZIE OGLĄDAĆ mecz Nieciecza - Stal na żywo w INTERNECIE

Pierwszy baraż rozpocznie się w Krakowie o 18:00, a o 21:00 piłkarze wybiegną na murawę w Niecieczy. Faworytami są oczywiście wyżej rozstawione drużyny, które mają za sobą znacznie bogatszą przeszłość w Ekstraklasie niż Puszcza i Stal. Wiele wskazuje na to, że to właśnie między Termalicą a Wisłą rozstrzygnie się kwestia awansu, ale piąta i szósta drużyna sezonu zasadniczego zrobią wszystko, żeby pokrzyżować plany faworytów. Już we wtorek późnym wieczorem kibice poznają finałową parę i będzie jasne, jaki mecz ostatecznie zamknie rozgrywki Fortuna 1. Ligi w sezonie 2022/23.

Barażowy mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Stal Rzeszów odbędzie się we wtorek, 6 czerwca, o godzinie 21:00. TRANSMISJA w TV na kanale Polsat Sport Extra. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny wyłącznie w płatnej usłudze Polsat Box Go. Wcześniej, o 18:00 odbędzie się mecz Wisły Kraków z Puszczą Niepołomice. Finał baraży zaplanowano na niedzielę, 11 czerwca. Zmierzą się w nim zwycięzcy wtorkowych spotkań - w razie remisu sędzia zarządzi dogrywkę i ew. rzuty karne.