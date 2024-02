To dlatego Qendrim Zyba trafił do Legii. Tak dyrektor Jacek Zieliński uzasadnia transfer reprezentanta Kosowa

To Paweł Wszołek zamierza osiągnąć w tym sezonie. Gwiazda Legii o wyzwaniach, padły słowa o maszynie do biegania

Pierwszym transferem Legii był Ryoya Morishita. Reprezentant Japonii przygotowywał się z zespołem na zgrupowaniu w Turcji. Wprowadził się wyśmienicie, złapał kontakt z zespołem i pokazał, że będzie dużym wzmocnieniem. Teraz do Legii dołączył Qendrim Zyba, środkowy pomocnik FC Ballkani. Został wypożyczony na pół roku. Jednak jak się sprawdzi to zostanie wykupiony. Ustalono warunki umowy na kolejne 2,5 roku. To reprezentant Kosowa, zagrał w czterech meczach drużyny narodowej. W Legii będzie występował z numerem 11. Ma być konkurencją dla linii pomocy, z której odszedł Bartosz Slisz. W każdym razie stołeczny klub na to liczy i wiele sobie po tym transferze obiecuje.

Co zaważyło o pozyskaniu reprezentanta Kosowa? - Zyba grał bardzo dużo i regularnie w klubie - powiedział Jacek Zieliński, cytowany przez klubowe media. - Zebrał doświadczenie w europejskich pucharach, jest reprezentantem kraju. Przychodzi do nas w bardzo dobrym dla piłkarza wieku. Jest playmakerem. Jego profil: dobrze atakuje, ale też broni - pasuje do naszego ustawienia - podkreślił dyrektor sportowy stołecznego klubu.

