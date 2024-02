Legia Warszawa z kolejnym transferem. Wicemistrz Polski sięga po reprezentanta kraju

To Paweł Wszołek zamierza osiągnąć w tym sezonie. Gwiazda Legii o wyzwaniach, padły słowa o maszynie do biegania

Zyba wypełni lukę po odejściu Slisza?

Tym piłkarzem jest pomocnik Qendrim Zyba, który występował w Ballkani Suhareke. Nowy nabytek ma za sobą występy w reprezentacji Kosowa, w której zagrał w czterech meczach. Początkowo miał być to transfer definitywny, ale ostatecznie zawodnik został wypożyczony do końca obecnego sezonu. W umowie znalazł się zapis o możliwości wykupu gracza. W obecnych rozgrywkach ligi Kosowa Zyba wystąpił w 14 spotkaniach, zdobył dwie bramki. To drugi transfer Legii podczas zimowego okna. Pierwszy pozyskany został Ryoya Morishita, która trafił do stołecznego klubu na zasadzie rocznego wypożyczenia z japońskiego zespołu Nagoya Grampus.

To Paweł Wszołek zamierza osiągnąć w tym sezonie. Gwiazda Legii o wyzwaniach, padły słowa o maszynie do biegania

Augustyniak nie odpuści miejsca w składzie

Legia potrzebowała wzmocnić linię pomocy po tym, jak sprzedany został Bartosz Slisz, który odszedł do Atlanty United. Podczas zgrupowania w Turcji kontuzji doznał Juergen Celhaka. Trener Kosta Runjaić w miejsce reprezentanta Polski w wyjściowym składzie w meczach sparingowych wystawiał Rafała Augustyniaka, który w rundzie jesiennej występował jako środkowy obrońca.

Dariusz Mioduski szczerze o walce o mistrzostwo Polski i pozycji Kosty Runjaicia. "Czuję, że pchamy wózek w tę samą stronę"" [WYWIAD]

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Nie, za dużo punktów już straciła Owszem; na razie nie jest najlepiej, ale do końca sezonu zostało wiele kolejek