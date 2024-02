Kamil Jóźwiak znalazł nowy klub! Ten transfer to wielkie zaskoczenie, wróci do kadry?

Wprowadzał naszego reprezentanta do seniorskiej piłki, ceni w nim konkretną rzecz. „Nawet najmocniejszy przeciwnik go nie peszył” [ROZMOWA SE]

Dwa lata w Ameryce

Jóźwiak dwa lata spędził w angielskim Derby County z którego sprzedany został do Charlotte FC. W MLS spędził dwa lata. Zagrał w 55 meczach, strzelił cztery gole, miał 12 asyst. Teraz zdecydował się na powrót do Europy. Jego nowym klubem będzie Granada, z którą podpisał umowę na 1,5 roku. Transfer potwierdziła agencja menedżerska Fabryka Futbolu, z którą związany jest pomocnik.

Zbigniew Boniek o podejściu Napoli do Piotra Zielińskiego. Padły słowa o karnej lekcji

Z Granady do kadry?

Granada zajmuje 19. miejsce w hiszpańskiej lidze i przed nią walka o utrzymanie. Niedawno trafił tam obrońca Kamil Piątkowski. 3 lutego starcie z Las Palmas, a 11 lutego na wyjeździe z Barceloną. Przejście do Granady być może pozwoli Jóźwiakowi na to, aby przypomniał się selekcjonerowi kadry Michałowi Probierzowi. Czy występując w Europie zawodnik zasłuży na powołanie do reprezentacji Polski? W drużynie narodowej debiutował w listopadzie 2019 roku. Po raz ostatni zagrał w niej w listopadzie 2021 roku. Jego dorobek to 22 mecze i trzy gole. Z Charlotte odszedł też Karol Świderski, który podpisał kontrakt z włoskim zespołem Hellas Verona.

Śląsk Wrocław traci wielki talent! Karol Borys opuszcza lidera ekstraklasy

𝐎𝐅𝐈𝐂𝐉𝐀𝐋𝐍𝐈𝐄: Kamil Jóźwiak nowym piłkarzem @GranadaCF! 🇦🇹Skrzydłowy @CharlotteFC, który w barwach amerykańskiego klubu wystąpił w 55 meczach, strzelił 4 ⚽️ i zanotował 12 🅰️ wraca do Europy. Reprezentant Polski z klubem @LaLiga 🇪🇸 podpisał 1,5-roczny kontrakt. Brawo! pic.twitter.com/rzGNodajAW— FABRYKA FUTBOLU (@FFutbolu) February 1, 2024

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Czy Polska wygra baraże i awansuje na Euro 2024? Tak! Nie Trudno powiedzieć