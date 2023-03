To jest wielka zmiana u Hiszpana w Rakowie, zauważa ją jego były trener. Jean Carlos Silva rośnie z meczu na mecz

To on uratuje Lechię Gdańsk przed spadkiem z ekstraklasy? Kolejny kandydat na trenera klubu z Trójmiasta

- Intensywność gry Rakowa, konieczność wyjścia ze strefy komfortu przez każdego z jego piłkarzy powoduje, że pod skrzydłami Marka Papszuna rozwijają się z meczu na mecz. Jean Carlos także – kontynuuje swą myśl nasz rozmówca. Przez rok pracował z brazylijskim (bo urodził w Ameryce Płd.) Hiszpanem w ekipie „Białej gwiazdy”, więc dziś bardzo wyraźnie dostrzega zmianę, jaka nastąpiła u tego piłkarza.

- Już w Wiśle wyróżniał się jakością techniczną i dużym potencjałem motorycznym. Ale sytuacja klubu stanowiła dla niego duże obciążenie mentalne i hamowała jego postęp – tłumaczy Skowronek. Według niego Silva jest bardzo wrażliwym człowiekiem. – Pokazywał tę wrażliwość na co dzień. Mocno przejmował się krytyką – wyjaśnia. I raczej się nie myli; gdy po jego błędzie padł gol dla Zagłębia Lubin, wielu fanów pod Wawelem zapamiętało łzy w oczach zawodnika, choć... Wisła mecz wygrała 4:2! - On po prostu na wysokie wymagania względem siebie i swojej gry – podkreśla były opiekun krakowskiej drużyny.

Skowronek (w ekstraklasie pracował także z Pogonią i łódzkim Widzewem, ma też na koncie ponad 200 spotkań w roli trenera zespołów pierwszoligowych) przyznaje zarazem, że – poza wspomnianą wrażliwością – zapamiętał też u swego ówczesnego podopiecznego pogodne usposobienie. - Mimo trudnej sytuacji Wisły, on oraz Chuca byli w szatni duszą towarzystwa. W gorzkich chwilach bardzo przydawało się ich pozytywne podejście do życia. Jean Carlos próbował mówić w naszym języku, rozładowując atmosferę kilkoma polskimi, choć nie zawsze cenzuralnymi, słowami – wspomina nasz rozmówca.

Jean Carlos Silva już się nie waha na wahadle

W Krakowie – a później także w Szczecinie – wykorzystywano przede wszystkim ofensywny potencjał Jeana Carlosa Silvy; przy Reymonta ustawiany bywał czasem jako napastnik. - To uniwersalny piłkarz. Teraz mam dla niego wielki szacunek za to, że w Rakowie odnajduje się jako wahadłowy! - zauważa z uznaniem Artur Skowronek. - W jego profilu piłkarskim wcześniej nie widziałem u niego zadatków do tej roli – dodaje. - Na pewno jednak ma zdrowie, żeby spełniać wymagania gry na takiej pozycji.

Częstochowianom udało się nie tylko wyeliminować braki w – jakże ważnej dla „wahadła” – grze defensywnej Silvy, ale i odblokować go strzelecko. Gole w meczach z Jagiellonią i z Pogonią, zdobywane uderzeniami z woleja, byłyby ozdobą każdego stadionu w znacznie mocniejszych ligach! - I on wciąż do tych mocniejszych lig jeszcze może się odbić. Potrzebuje jednak do tego liczb: bramek i asyst. Raków, jak widać, może mu je dać – dopowiada Skowronek.

Poniżej zobaczysz dwie kapitalne bramki autorstwa Jeana Carlosa Silvy z meczów w Białymstoku i Szczecinie.

ALEŻ STRZELIŁ! JEAN CARLOS WYRÓWNUJE! ?￰゚リヘ?Co gol, to piękniejszy, a przecież to dopiero pierwszy mecz kolejki! ?? Oglądamy w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgl2E3 pic.twitter.com/uldsG2dAMQ— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 24, 2023

CO ZA BRAMKI DZIŚ W SZCZECINIE! ?￰゚リヘ?Jean Carlos Silva kapitalnie przymierzył z dystansu i @Rakow1921 podwyższa na 2:0! ?? https://t.co/9439L1dxr8 pic.twitter.com/SUXsKX0040— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 5, 2023

