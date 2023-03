i Autor: Cyfrasport Filip Rejczyk

Obiecujący gracz w ekipie wicelidera ekstraklasy

To on ma być przyszłością Legii. Wicelider zatrzymuje utalentowanego piłkarza

W tym sezonie Legia walczy o mistrzostwo Polski. Warszawski zespół zajmuje drugie miejsce w ekstraklasie. Do prowadzącego Rakowa traci dziewięć punktów. Teraz stołeczny zespół zatrzymał utalentowanego piłkarza. To on ma w przyszłości decydować o wynikach stołecznego klubu.