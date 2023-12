To on ma być przyszłością Śląska. Pomoże sięgnąć trzecie mistrzostwo w historii klubu?

Niespodziewane nazwisko w sztabie szkoleniowym Lecha. Czy to przymiarka do powrotu Macieja Skorży?!

To już trzeci piłkarz pozyskany przed rundą rewanżową. Lewuis Pena jest napastnikiem, grającym z lewej lub z prawej strony. Ma być przyszłością Śląska. Testowany był przez tydzień i to wtedy zapadła decyzja o sprowadzeniu zawodnika. Wenezuelczyk podpisał umowę do czerwca 2025 roku. W rodzimej lidze był piłkarzem zespołu Deportivo Rayo Zuliano. Czy będzie błyszczał także w barwach lidera polskiej ekstraklasy?

Najpierw testy, potem kontrakt

Dyrektor sportowy David Balda jest pozytywnie nastawiony. Przyznał, że Wenezuelczyk będzie wspomagał rezerwy wrocławskiego klubu. - Nie po raz pierwszy w tym sezonie zaprosiliśmy zawodnika na testy sportowe, aby mógł pokazać umiejętności - powiedział David Balda, cytowany przez klubowe media. - Nasz sztab miał okazję przyjrzeć się Lewuisowi w treningu. Obie strony były zadowolone z tego, co zobaczyły, a to zaowocowało kontraktem. To młody zawodnik i zapewne na początku częściej będziemy go oglądać w drużynie rezerw. Jednak ma potencjał, aby stać się istotnym ogniwem również pierwszego zespołu - dodał przedstawiciel wrocławskiego klubu.

🆕 OFICJALNIE: Lewuis Pena nowym piłkarzem Śląska Wrocław 🇮🇹🇻🇪 19-letni wenezuelski skrzydłowy, który odbył w naszym klubie testy sportowe, podpisał umowę do końca czerwca 2025 z opcją przedłużenia o kolejne trzy lata ✍Witamy we Wrocławiu i życzymy powodzenia! 🤝— Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) December 30, 2023

