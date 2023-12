Śląsk przyspieszył przed Nowym Rokiem! Lider ekstraklasy z kolejnym transferem

Niespodziewane nazwisko w sztabie szkoleniowym Lecha. Czy to przymiarka do powrotu Macieja Skorży?!

Co za cios dla Rzeźniczka! Tuż przed sylwestrem klamka zapadła, te słowa go wyjątkowo zabolą

Przekonał ich Wenezuelczyk

Jeszcze w trakcie rozrywek został pozyskany napastnik Patryk Klimala z Hapoela Beer Szewa. Ostatnio na zasadzie wypożyczenia trafił bułgarski obrońca Simeon Petrow z CSKA Sofia 1948. Teraz jeszcze przed Sylwestrem zaprezentowany został trzeci nabytek. Jest nim napastnik Lewuis Pena. Młodzieżowy reprezentant Wenezueli podpisał umowę na 1,5 roku. Znalazł się w niej zapis o możliwości przedłużenia o kolejne trzy lata. W tym sezonie był zawodnikiem Deportivo Rayo Zuliano. Dla wenezuelskiego zespołu w 15 występach zdobył trzy bramki.

Śląsk Wrocław bez tajemnic. Leszczu, snajper, poliglota i... kreator mody rządzą ligą

Testowali go przez tydzień

Wenezuelczyk był testowany przez wrocławski klub. Po nich sztab szkoleniowy ocenił, że drzemie w nim potencjał. - Spędziłem we Wrocławiu ponad tydzień - powiedział Pena, cytowany przez klubowe media. - Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu oraz potencjału klubu. Rozmawiałem z Matiasem Nahuelem i Erikiem Exposito. To także pomogło podjąć mi decyzję o dołączeniu do Śląska - przyznał nowy nabytek lidera ekstraklasy.

To dlatego Simeon Petrow będzie grał z tym numerem w Śląsku. Ten piłkarz jest wzorem dla reprezentanta Bułgarii

🆕 OFICJALNIE: Lewuis Pena nowym piłkarzem Śląska Wrocław 🇮🇹🇻🇪 19-letni wenezuelski skrzydłowy, który odbył w naszym klubie testy sportowe, podpisał umowę do końca czerwca 2025 z opcją przedłużenia o kolejne trzy lata ✍Witamy we Wrocławiu i życzymy powodzenia! 🤝— Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) December 30, 2023

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Dalej

Sonda Czy Śląsk Wrocław zostanie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak, ma ogromny potencjał Nie, jeszcze musi poczekać na tytuł Nie interesuje mnie to