Trener Radomiaka nie brał jeńców po meczu z Rakowem. „Nie okazali nam szacunku”

Mecz przy Limanowskiego był potyczką dwóch najlepszych zespołów ostatnich sześciu kolejek w ekstraklasie. I przyniósł spodziewane emocje: to goście objęli prowadzenie za sprawą świetnej akcji Rafała Wolskiego. Gospodarze odpowiedzieli natychmiast, by 10 minut po wyrównującym golu zdobyć bramkę, która – jak się ostatecznie okazało – dała częstochowianom trzy punkty.

Wielka awantura o bramkę Leonardo Rochy

I właśnie o tego gola rozpętała się „awantura”. Jeszcze w trakcie spotkania z ławki na trybuny usunięty został jeden z asystentów portugalskiego szkoleniowca. Sztab Radomiaka nie mógł się pogodzić z decyzją zespołu sędziowskiego, uznającą trafienie Leonardo Rochy z 63. minuty – swoją drogą to pierwszy gol w szeregach Rakowa rosłego napastnika, przez parę lat związanego z Radomiem.

- Jestem tu obcokrajowcem, szanuję wszystkich - całą społeczność, ekstraklasę, wszystkie drużyny – zaczął swoje pomeczowe wystąpienie Joao Henriques. A potem z wielką goryczą wygłosił kluczowe zdanie. - To smutny dzień dla ekstraklasy. Dzisiaj sędziowie nie okazali nam szacunku. Bo druga bramka to był klarowny faul! - ocenił portugalski trener.

Rocha w 63. minucie – po centrze Iviego Lopeza z rzutu rożnego – wygrał powietrzny pojedynek w polu karnym gości i skierował piłkę do ich siatki. Przyjezdni mieli jednak wielkie pretensje o to, że wcześniej sfaulował walczącego z nim o piłkę Steve’a Kingue’a. Stoper Radomiaka wylądował na plecach, bezradnie rozkładając ręce.

Joao Henriques nie bierze jeńców po meczu z Rakowem

- Jeśli sędzia tego nie widział, a miał prawo nie widzieć, to VAR powinien zareagować – bezradnie rozkładał też ręce trener Henriques. - Zresztą nawet zawodnik Rakowa powiedział, że pchnął naszego zawodnika – dodawał. A potem podsumowywał całe zdarzenie gorzką refleksją. - Raków jest bardzo dobrą drużyną i żeby zdobyć mistrzostwo, nie potrzebuje takich bramek. A w tym meczu nie zasłużył na trzy punkty, bo prawidłowo zdobył tylko jednego gola!

Zapytany o całą sytuację – i o słowa Portugalczyka wygłoszone publicznie – trener gospodarzy, Marek Papszun, skomentował ją lakonicznie. - Nie widziałem tej sytuacji – zakomunikował. A potem odwołał się do… potyczki z ubiegłego tygodnia. - Za to widziałem faul na Lopezie w Niepołomicach – dodał. W tamtym meczu to częstochowianie mieli pretensje do rozjemców o niepodyktowany rzut karny za (rzekome) przewinienie na Hiszpanie.

Raków – dzięki wygranej 2:1 – na pewno zachowa co najmniej trzypunktową przewagę nad Lechem, który w niedzielne popołudnie zagra w Lublinie z Motorem.

