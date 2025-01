Robert Lewandowski wrzuci do gabloty kolejne trofeum? Gwiazdor Barcelony wśród nominowanych do nagrody Piłkarz Roku, wyśrubuje rekord

Lukasa Podolskiego, Norberta Wojtuszka i Damiana Rasaka zabrakło w poprzedniej, wtorkowej grze zabrzan z węgierskim Paksi FC (1:2). Jak się okazuje, nieobecność tego ostatniego nie była przypadkowa. Doświadczony pomocnik szykował się bowiem do zmiany klubowych barw.

Kontrakt Rasaka z Górnikiem wygasnąć miał z końcem czerwca tego roku. - Prowadzimy z Górnikiem negocjacje dotyczące przedłużenia umowy. Są mocno zaawansowane – mówił nam zawodnik podczas niedawnego turnieju Spodek Super Cup. Jednocześnie tajemnicą poliszynela był fakt, że w jego kontrakcie figuruje klauzula „odstępnego”.

I Węgrzy ową klauzulę najwyraźniej uruchomili. - Tak jak zawsze kojarzycie mnie jako pozytywnego i uśmiechniętego gościa, tak tym razem nie jest to dla mnie komfortowa sytuacja – te słowa Damian Rasak wypowiada na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych Górnika w czwartkowy wieczór. To zdania skierowane do fanów zabrzańskich.

- Nadszedł czas, kiedy muszę się z wami pożegnać. To chyba najtrudniejsza decyzja, jaką musiałem podjąć w mojej przygodzie z piłką. Postanowiłem jednak, że czas na nowe wyzwania – tak pomocnik komunikuje kibicom, że zdecydował się przyjąć ofertę Ujpestu Budapeszt – szóstego w tym momencie zespołu dwunastodrużynowej ekstraklasy węgierskiej.

Rasak potwierdził, że poważnie rozważał pozostanie na Śląsku. - Górnik zaoferował mi bardzo dobry trzyletni kontakt – przyznał. - Celem mojego nowego klubu jest jednak walka o najwyższe cele w rodzimej lidze. To ambitny projekt, właśnie to skłoniło mnie do przyjęcia propozycji z Węgier – dodał.

Począwszy od lata 2022, Damian Rasak zagrał w 62 meczach ligowych Górnika. Zdobył w nich osiem goli i zaliczył cztery asysty. - Miniona runda była chyba najlepsza w mojej przygodzie z piłką – pomocnik w ten sposób podsumowywał jesień 2024. Strzelił w niej cztery bramki – zwykle bardzo efektowne, jak ta w meczu z Widzewem, którą obejrzycie poniżej – i dołożył do tego dwie asysty.

Pierwszy mecz wiosny Górnik zagra w niedzielę, 2 lutego, o godz. 12.15. Do Zabrza zjedzie tego dnia Puszcza Niepołomice.

Cudowne uderzenie Damiana Rasaka! 💥 Ależ rozegranie rzutu rożnego przez @GornikZabrzeSSA! 🔝📺 Mecz w Łodzi trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/LrK3rlrlEG pic.twitter.com/DW7yF7Q7Dx— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 27, 2024

➡️✍🏻@damian_rasak, na zasadzie transferu definitywnego, przenosi się z @GornikZabrzeSSA do 🇭🇺 Ujpest FC. Po świetnej jesieni na boiskach @_Ekstraklasa_, 28-latek podpisał z 20-krotnym mistrzem Węgier kontrakt do lata 2027👏Damian, trzymamy kciuki i spełniaj marzenia!🫡 pic.twitter.com/9WsJ0XJNEt— Piotr Jóźwiak (@P_Jozwiak) January 23, 2025