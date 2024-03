i Autor: Danuta Drabik/Śląski ZPN Henryk Kula, Janusz Michałek, Zdzisław Bik

Wiceprezes PZPN znalazł sposób na przypływ gotówki. Zaskakujące, kto za tym stoi

Choć Polski Związek Piłki Nożnej na półtora roku przed końcem kadencji obecnych władz nie ma najlepszej „prasy” – przeciętny kibic szybko i sprawnie przywoła z pamięci listę związkowych wpadek, wciąż istnieje szansa na „uratowanie twarzy”. Barometrem uczuć fanów są przecież wyniki reprezentacji. Jeżeli Biało-Czerwoni za dwa tygodnie awansują do finałów EURO 2024 – a byłby to piąty z rzędu awans na wielką imprezę (ME 2016 i 2020, MŚ 2018 i 2022) – przynajmniej część owych wpadek utonie w morzu kibicowskiej euforii. W cieniu rozważań o „być albo nie być” kadry w finałach rozkręca się też wewnątrzzwiązkowa kampania wyborcza.