Wielki hit na zapleczu ekstraklasy esktraklasy. Radosław Majewski znów rozpali Znicz?

Wraca po kontuzji kolana

Tym piłkarzem jest pomocnik Radosław Majewski, który zaczynał karierę właśnie w Zniczu. Teraz po latach występów wraca do klubu, który go wychował. Został wybrany najlepszym wychowankiem w historii drużyny. Majewski ma za sobą występy w reprezentacji Polski, w lidze angielskiej, greckiej i naszej ekstraklasie. Ostatnim jego klubem była Wieczysta Kraków. Jednak przez ostatnie miesiące leczył się po kontuzji kolana.

Polskie trio zrobiło hałas w Turcji. Były kadrowicz mówi o reklamie, nowym rynku i mistrzu

Nigdy nie gał w I lidze

Z jakimi nadziejami podchodzi Majewski do gry w ekipie z Pruszkowa? Czy z nim w składzie Znicz znów zapłonie? - Nigdy nie grałem w pierwszej lidze - powiedział Radosław Majewski, cytowany przez klubowe media klubu. - To jedyna liga w Polsce w której nie grałem. Będzie to dobre dopełnienie kariery. Z sentymentem wracam do Znicza po 16 latach gry w innych klubach i ligach. Wracam tam gdzie zacząłem i chciałbym się dobrze zapisać w historii klubu - podkreślił nowy nabytek Znicza.

Bartosz Slisz podbije Amerykę? Tak na transfer kadrowicza zareagował selekcjoner reprezentacji Polski

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="pl" dir="ltr">𝙍𝙖𝙙𝙚𝙠 𝙈𝙖𝙟𝙚𝙬𝙨𝙠𝙞 𝙬𝙧𝙖𝙘𝙖 𝙙𝙤 𝙙𝙤𝙢𝙪!<br>Po 16 latach do Znicza Pruszków wraca najlepszy wychowanek naszego klubu, który pomoże nam w walce o najwyższe cele. <br>Witamy ponownie! 🟡🔴<br><br>Więcej info: <a href="https://t.co/3EWgMobwfV">https://t.co/3EWgMobwfV</a> <a href="https://t.co/ZZ6LwAdoxB">pic.twitter.com/ZZ6LwAdoxB</a></p>— MKS Znicz Pruszków (@MKSZnicz1923) <a href="https://twitter.com/MKSZnicz1923/status/1752710077721747477?ref_src=twsrc%5Etfw">January 31, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Czy Polska wygra baraże i awansuje na Euro 2024? Tak! Nie Trudno powiedzieć