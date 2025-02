Kamil Grosicki o tym, skąd bierze motywację do dalszej gry w piłkę. O odpowiedzialności za Pogoń, kogo i za co trzeba rozliczać [ROZMOWA SE]

22-letni Luizao jest środkowym obrońcą i znajdował się w kadrze pierwszego zespołu popularnych „Młotów”, choć debiutu w pierwszej drużynie jeszcze nie zaliczył. Wcześniej wychowywał się w jednym z najbardziej znanych klubów w Brazylii, Sao Paulo. Do drużyny młodzieżowej West Ham Utd., występującej w Premier League 2, został ściągnięty w styczniu 2023 roku. Od tamtej pory rozegrał na tym poziomie rozgrywek 45 meczów w których strzelił 4 gole. Może występować również na pozycji lewego obrońcy. Do Pogoni został wypożyczony do końca obecnego sezonu. Jest wyceniany przez portal transfermarkt na 800 tys. euro.

Nowi właściciele Pogoni, na których czele stoi Brazylijczyk Nilo Effori mieszkający w Londynie, przyspieszyli z transferami w ostatnich dniach zimowego okna transferowego. Wczoraj ogłoszono pozyskanie innego Brazylijczyka, 22-letniego napastnika Renyera (kontrakt do czerwca 2028 roku), a dzisiaj potwierdzono również transfer innego Latynosa, Benjamina Rojasa. To prawy obrońca z Chile, który ostatnio grał w rodzimej lidze w barwach CD Palestino. Jego wartość według portalu transfermartkt wynosi 700 tys euro. Rojas jest także wypożyczony do czerwca tego roku, ale z opcją ewentualnego wykupu. Nie wszystkim w Szczecinie brazylijska Pogoń kojarzy się dobrze. Pod rządami Antoniego Ptaka, który budował drużynę na piłkarzach z tego kraju, doszło do upadku klubu w 2007 roku.

Portowcy już jutro, ale zapewne bez żadnego z nowych piłkarzy, zmierzą się w meczu ligowym w Łodzi z Widzewem. W dotychczasowych trzech spotkaniach rundy wiosennej Portowcy zdobyli komplet punktów i awansowali na piąte miejsce w tabeli, tracąc obecnie cztery punkty do miejsca na podium. W najbliższą środę podopieczni Roberta Kolendowicza zmierzą się w ćwierćfinale Pucharu Polski z Piastem Gliwice. Mecz odbędzie się w Szczecinie o godz. 18,00.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">Luizao został nowym zawodnikiem Pogoni Szczecin! <br><br>Brazylijczyk przeniósł się do naszego klubu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu 2024/25 z West Hamu United.<br><br>Więcej 👉 <a href="https://t.co/l1Fm3cIte9">https://t.co/l1Fm3cIte9</a><br><br>Witamy w Szczecinie, Luizao! 🔵🔴 <a href="https://t.co/RtBB9Dy1kq">pic.twitter.com/RtBB9Dy1kq</a></p>— Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) <a href="https://twitter.com/PogonSzczecin/status/1892922348212277617?ref_src=twsrc%5Etfw">February 21, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>