i Autor: Tomasz Radzik/Super Express Donald Tusk

Wybory już w niedzielę

To łączy Donalda Tuska i Karola Nawrockiego. Dzielą ich poglądy, łączy miłość do Lechii Gdańsk [GALERIA]

Piłkarskie salony to zawsze coś więcej niż tylko sportowe wydarzenia – to miejsce spotkań, pokazów oddania dla lokalnej społeczności, a czasem… politycznej autopromocji. Na trybunach regularnie można zobaczyć czołowych polityków, którzy chętnie pozują do zdjęć z szalikiem klubu. Wśród nich na meczach Lechii Gdańsk można było spotkać Karol Nawrocki, Donald Tusk, Jacek Kurski czy Lech Wałęsa.