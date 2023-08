Zagłębie dobrych piłkarzy. Wicelider ekstraklasy wzmacnia kadrę, nowy nabytek będzie liderem?

Duńczyk zna się z trenerem Fornalikiem

Szkoleniowiec ostatnio obchodził jubileusz. Wygrany 2:1 mecz ze Śląskiem był jego 500 spotkaniem na szczeblu ekstraklasy. Na inaugurację ligi Zagłębie pokonało 2:1 Ruch. Podobnie jak ze Śląskiem scenariusz był taki sam: zespół przegrywał, a w drugiej połowie przechylał szalę na swoją korzyść. Teraz trener Waldemar Fornalik będzie miał jeszcze mocniejszy skład. Do drużyny dołączył Mikkel Kirkeskov. To dobry znajomy trenera. Pracowali razem w Piaście Gliwice, z którym zanotowali największe sukcesy w historii klubu: mistrzostwo Polski oraz trzecie miejsce w kolejnym sezonie.

Jego transfer zwiększy pole manewru

Kirkeskov spędził w śląskim trzy lata. Przed dwoma laty wyjechał do Niemiec i grał w Holstein Kiel. Teraz wraca do ekstraklasy. Podpisał dwuletnią umowę z Zagłębiem. - To piłkarz, który ma już doświadczenie w polskiej ekstraklasie - powiedział Piotr Burlikowski, dyrektor pionu sportowego, cytowany przez klubowe media. - Szukaliśmy piłkarza o takim profilu piłkarza po tym jak kontuzję odniósł Luis Mata. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się pozyskać tak klasowego lewego obrońcę. To z pewnością będzie dobre dla rywalizacji w naszym zespole i da większe pole manewru trenerowi - zaznaczył przedstawiciel wicelider ekstraklasy.

