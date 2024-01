Nie żyje były reprezentant Ukrainy, zginął na froncie. Grał przeciwko Polsce i strzelił gola

Z Japonii do Turcji

Rożok urodził się w obwodzie kijowskim i karierę zaczynał w Dynamie Kijów. Grał w juniorskich i młodzieżowych reprezentacjach Ukrainy z drużyną U-21 włącznie. Debiutował w niej bardzo młodo, bo mając 18 lat. Występował na pozycji środkowego pomocnika. W 2003 roku wystąpił w meczu towarzyskim tej kadry przeciwko Polsce, kiedy w naszej drużynie grali min. Sebastian Mila i Radosław Matusiak, a trenerem był Dariusz Dziekanowski. Rożok w tamtym meczu zdobył gola, którym ustalił wynik meczu na 2:2. Była to jedna z dwóch bramek, jakie zdobył w ośmiu występach w reprezentacji Ukrainy U-21.

Po odejściu z Dynama Kijów grał w kilku innych klubach Ukrainy i Białorusi, a największy sukces odniósł w barwach FK Mińsk, zdobywając puchar tego kraju. Było to w 2013 roku. Zdołał też rozegrać kilka meczów w kwalifikacjach do Ligi Europy. Karierę zakończył w lipcu ubiegłego roku w barwach ukraińskiego Szturmu Iwanków. Wstąpił do wojska, żeby bronić swojej ojczyzny. Dzisiaj media ukraińskie poinformowały, że były piłkarz zginął na froncie.

