Caernarfon – Legia Warszawa Relacja na żywo. El. Liga Konferencji Europy: Mecz Legii LIVE [WYNIK, SKŁADY]

Caernarfon – Legia Warszawa -:- (-:-)

Legia Warszawa kontynuuje walkę o grę w pierwszej fazie Ligi Konferencji Europy. Pierwsze spotkanie zakończyło się pogromem w wykonaniu stołecznego zespołu i niesamowitym show w wykonaniu Marca Guala, który zdobył trzy z sześciu bramek. - Gratuluję moim piłkarzom zwycięstwa. Mamy sporą zaliczkę. Musimy potwierdzić to w rewanżu. Cieszę się, że to był ostatni mecz przy pustych trybunach, bo gramy dla kibiców. To dla nich tworzymy widowisko. Wiedzieliśmy, że jesteśmy zdecydowanym faworytem – mówił po ostatnim meczu Goncalo Feio, trener Legii Warszawa. Spotkanie wyjazdowe na Wyspy powinno być jedynie formalnością i awansem do przedostatniej rundy eliminacji. Jakim wynikiem zakończy się czwartkowe spotkanie?

