Chelsea - Legia Warszawa typy i kursy (17.04.2025) | Wizyta na Stamford Bridge

Chelsea - Legia Warszawa typy: oferty bukmacherskie na ten mecz

Awans do półfinału rozstrzygnął się tak naprawdę na stadionie przy Łazienkowskiej. Legia przegrała z Chelsea (0:3) i tylko cud może sprawić, że odwróci losy rywalizacji. W piłce wszystko jednak może się zdarzyć. Czy Wojskowi sprawią niespodziankę w Londynie? Oto kilka ciekawych typów na ten mecz.

Chelsea - Legia Warszawa: kto faworytem - typy bukmacherskie

Bukmacherzy nie dają żadnych szans Legii na zwycięstwo w meczu z Chelsea. Odzwierciedla to różnica w kursach oferowanych na rynek 1X2. Zwycięstwo gości będzie wielką niespodzianką, a kurs na to zdarzenie wynosi aż 13.0. Bardzo niski współczynnik, bo jedynie 1.23 oszacowano na triumf gospodarzy. Tego typu nawet nie warto rozważać na kuponie. Mamy dla Was dwie znacznie lepsze propozycje.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 17/04/2025 r.; oferta może ulec zmianie

Promocja Superbet: zgarnij 400 zł za jeden typ na Chelsea - Legia Warszawa

Superbet przygotował znakomitą promocję dla nowych użytkowników w związku z meczem Legia Warszawa - Chelsea Oferuje on bonus w wysokości 400 zł za typ na bezbramkowy remis do 10. minuty tego spotkania

Co zrobić, żeby skorzystać z promocji?

Zarejestruj konto w Superbet klikając na powyższy baner W trakcie rejestracji użyj kodu promocyjnego PROMOVIP Zatwierdź wszystkie zgody marketingowe. Dokonaj pierwszego depozytu w historii konta na kwotę minimum 50 zł. Obstaw pierwszy kupon SOLO na brak bramki do 10. minuty meczu Chelsea - Legia Warszawa Kwota kuponu powinna wynieść dokładnie 2 zł. Jeżeli Twój typ okaże się trafiony, otrzymasz 400 zł w bonusie! Bonus zostanie przyznany do 72h po zakończeniu promocji.

Przed skorzystaniem z akcji promocyjnej zapoznaj się z jej regulaminem, dostępnym na stronie bukmachera.

Legia Warszawa liczba goli poniżej 0.5 w ofercie bukmacherów z kursem 2.05

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że Legia powinna zdobyć bramkę, ponieważ musi gonić wynik dwumeczu. Natomiast różnica klas oraz postawa Chelsea w obronie mocno im to utrudnią. The Blues w czterech z pięciu ostatnich spotkań u siebie zachowali czyste konto. Ponadto stołeczni mają ostatnio problemy w ataku, a dwa poprzednie mecze kończyli bez żadnej bramki.

Legia Warszawa liczba rzutów rożnych powyżej 3.5 z dobrym kursem 2.25

To, co Legii ostatnio wychodzi to duża ilość rzutów rożnych. Linia powyżej 3.5 kornerów była pokrywana w każdym z pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Goncalo Feio notowali kolejno 8, 5, 5, 6 i 5 rożnych. Z kolei rywale The Blues pokrywali powyższą linię trzy na ostatnie pięć razy. Wysokość kursu jest moim zdaniem warta podjęcia ryzyka i postawienia overa kornerów warszawskiego zespołu.

Chelsea - Legia Warszawa: statystyki dla typera

Zarówno Chelsea, jak i Legia pomiędzy dwumeczem w Lidze Konferencji stracili punkty na ligowych boiskach. Londyńczycy niespodziewanie zremisowali z beniaminkiem, czyli Ipswich Town (2:2). Z kolei Wojskowi polegli w prestiżowym meczu z Jagiellonią (0:1).

Chelsea - ostatnie 5 meczów:

13.04.2025 Chelsea - Ipswich 2:2 (Premier League)

10.04.2025 Legia - Chelsea 0:3 (Liga Konferencji)

06.04.2025 Brentford - Chelsea 0:0 (Premier League)

03.04.2025 Chelsea - Tottenham 1:0 (Premier League)

16.03.2025 Arsenal - Chelsea 1:0 (Premier League)

Legia Warszawa - ostatnie 5 meczów:

13.04.2025 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 0:1 (Ekstraklasa)

10.04.2025 Legia Warszawa - Chelsea 0:3 (Liga Konferencji)

06.04.2025 Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:2 (Ekstraklasa)

02.04.2025 Ruch Chorzów - Legia Warszawa 0:5 (Puchar Polski)

28.03.2025 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 0:0 (Ekstraklasa)

Chelsea - Legia Warszawa: przewidywane składy

Goncalo Feio w rewanżu z Chelsea nie będzie mógł skorzystać z trzech kluczowych zawodników. Do Londynu nie polecą Marc Gual, Bartosz Kapustka i Paweł Wszołek. W kadrze The Blues zabraknie natomiast Wesleya Fofany, Marca Guiu i Romeo Lavii.

Chelsea: Jorgensen - gusto, Badiashile, Adarabioyo, Acheampong - Dewsbury-Hall, James - Sancho, Palmer, George - Nkunku

Legia: Tobiasz - Ziółkowski, Pankov, Kapuadi, Vinagre - Elitim, Augustyniak, Morishita - Chodyna, Shkurin, Luquinhas

Chelsea - Legia Warszawa: transmisja - gdzie obejrzeć

Rewanżowy mecz Chelsea - Legia zostanie rozegrany w czwartek (17 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2, a także w usłudze Polsat Box Go.

Materiał powstał we współpracy z Better Collective Polska. Zakłady bukmacherskie są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+) i wiążą się z ryzykiem. Operatorzy na stronie posiadają licencję Ministerstwa Finansów. Gra u firm bez licencji jest nielegalna. Graj odpowiedzialnie.