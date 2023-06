Drużyna Polaka skrzywdzona przez sędziego? Głos zabrał triumfator Eurowizji, pojechał po całości

Damiano David i jego muzyczna ekipa wygrali w 2021 roku 65. Konkurs Piosenki Eurowizji piosenką „Zitti e buoni”. Ten fakt przyczynił się do wielkiej popularności grupy daleko poza granicami rodzinnej Italii. Wokalista przyznał się publicznie do tego, że jest wielkim kibicem sportowym, nie tylko futbolu, ale i koszykówki. Na piłkarskich boiskach jego ulubiony klub to AS Roma.

W środowy wieczór zasiadł on na trybunach budapesztańskiego stadionu, w koszulce włoskiej drużyny i z włosami ufarbowanymi na jej klubowe barwy. Choć rzymianie prowadzili po bramce Paolo Dybali, ostatecznie przełknąć musieli gorycz porażki. Hiszpanie wyrównali za sprawą samobójczego trafienia Gianluki Manciniego. A kiedy dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, skuteczniej wykonywali rzuty karne. Wspomniany Mancini okazał się megapechowcem – jego strzał z 11 metrów został obroniony przez golkipera Sevilli, Bono.

Drużyna Polaka skrzywdzona przez sędziego?

Ostatecznie więc, zwyciężając w karnych 4:1, puchar wznieśli nad głowy zawodnicy Sevilli. Włosi długo jednak nie mogli się pogodzić z pracą arbitra. W całym meczu Taylor pokazał aż dziesięć żółtych kartek. Furię w ekipie rzymian wzbudziła zaś sytuacja z 82 min, kiedy w polu karnym Hiszpanów piłka trafiła w rękę ich pomocnika, Fernando. Arbiter gry nie przerwał, VAR nie podjął interwencji.5

Głos zabrał triumfator Eurowizji, pojechał po całości

Frustracji – a wręcz wściekłości – zachowaniem rozjemców w tejże sytuacji nie krył oczywiście Jose Mourinho, trener Romy. Zawtórował mu w mediach społecznościowych wokalista grupy Maneskin. Jego wpis jest sugestywny, zawiera jasne przesłanie: fotce Anthony’ego Taylora towarzyszy krótkie zdanie: „Pieniądze zawsze wygrywają”. Włoski wokalista wzbudził tymi słowami wielkie emocje, znajdując zarówno popleczników, jak i krytyków. Ci ostatni swoje odpowiedzi najczęściej sprowadzają do dobrej rady: „Damiano synu, lepiej śpiewaj”...