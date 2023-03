i Autor: PAP/EPA Joel Asoro z Djurgardens IF

1/8 finału Ligi Konferencji

Emil Bergström kiedyś grał w Djurgården. Przestrzega lechitów przed nadmiernym optymizmem, na tego gracza muszą uważać

W czwartkowy wieczór (21.00, transmisja w TVP Sport) Kolejorz zagra pierwszy z dwóch meczów, których stawką będzie awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Rywalem mistrza Polski będzie wicemistrz Szwecji (w tym kraju gra się systemem wiosna-jesień), Djurgårdens IF. To przeciwnik w zasięgu Lecha, choć ma swoje silne strony.