Jagiellonia - TSC Backa Topola relacja NA ŻYWO. Jaga o krok od awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji! WYNIK live

Jagiellonia Białystok- TSC Backa Topola 0:0 (0:0)

Na żywo Jagiellonia Białystok - Backa Topola Witamy w relacji na żywo z rewanżowego spotkania 1/16 finału Ligi Konferencji, Jagiellonia - Backa Topola. W pierwszym meczu "Jaga" wygrała 3:1. Początek rewanżu o godzinie 21:00. Zapraszamy!

Przez lwią część fazy grupowej Ligi Konferencji, zarówno Legia Warszawa, jak i Jagiellonia Białystok utrzymywały się w gronie zespołów, które bezpośrednio awansowały do 1/8 finału europejskich rozgrywek, jednak pod koniec pierwszej fazy mistrzowie Polski złapali lekką zadyszkę i ostatecznie muszą rywalizować już rundę wcześniej. To jednak nie zraziło podopiecznych Adriana Siemieńca, którzy ograli Baćkę Topola 3:1 w pierwszym spotkaniu i przed rewanżem mają cenną zaliczkę, a także atut własnego boiska. Ekipa z Białegostoku nie ma zamiaru niczego oddawać w ręce rywala, ani tym bardziej losu i od pierwszych minut drugiego spotkania chce mieć wszystko pod swoją kontrolą.

- My chcemy dążyć do kontroli w każdej fazie i bardzo ważna jest dla nas faza, kiedy tę piłkę tracimy. Zdajemy sobie sprawę, że przeciwnik jest groźny w ataku szybkim, bo nawet ten pierwszy mecz pokazał, że otworzenie meczu i sprowadzenie meczu do faz przejściowych, to jest to, w czym Bačka czuje się dobrze, jeżeli zostawi się przestrzeń, to potrafią z niej skorzystać, bo maja zawodników, którzy potrafią skorzystać z przestrzeni na boisku i pierwsza bramka to pokazuje - wyznał trener "Jagi" cytowany przed rewanżem przez klubową stronę.

Początek rewanżowego meczu o 21:00.