Królowie Ligi Europy czy The Special One? Pojedynek specjalistów od wygrywania europejskich trofeów

Choć FC Sevilla w kończącym się sezonie spisuje się grubo poniżej oczekiwań, niemal od początku było wiadomo, że w rozgrywkach Ligi Europy trzeba traktować ją bardzo poważnie. Drużyna ze stolicy Andaluzji w XXI wieku stała się bowiem prawdziwym specjalistą od zdobywania tego trofeum. Los Nervionenses swoją znakomitą passę rozpoczęli w sezonie 2005/06, gdy drugi najważniejszy turniej klubowy na Starym Kontynencie nosił jeszcze nazwę Pucharu UEFA. Rok później hiszpański zespół obronił tytuł, a w erę triumfów w Lidze Europy wszedł w sezonie 2013/14. Od tamtej pory drużyna z Sewilli czterokrotnie sięgała po to trofeum. Ostatni raz przed trzema laty, gdy po pasjonującym finale udało im się pokonać 3:2 Inter Mediolan. Czy w najbliższą środę drużyna prowadzona obecnie przez Jose Luisa Mendilibara ma szansę na kolejny triumf w tych rozgrywkach? Trudno ocenić, choć droga Los Sevillistas do finału zdaje się potwierdzać, że jest to drużyna zdolna do wielkich rzeczy. Aby zameldować się w wielkim finale, zespół prowadzony przez hiszpańskiego szkoleniowca musiał wyeliminować takie ekipy jak PSV Eindhoven, Fenerbahce Stambuł, Manchester United oraz Juventus. Zwłaszcza odprawienie z kwitkiem dwóch ostatnich klubów robi wrażenie, pokazując jednocześnie siłę drużyny z Półwyspu Iberyjskiego. W budapesztańskim starciu finałowym na Mendilibara i jego podopiecznych czeka już AS Roma. Choć szanse na zwycięstwo wydają się być niezwykle wyrównane, wśród bukmacherów z TOTALbet nieznacznie wyżej stoją akcje klubu z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.

31 maja na Puskas Arenie Sevilli o zwycięstwo będzie jednak naprawdę trudno. Wszystko z powodu zasiadającego na ławce przeciwnika Jose Mourinho, które także możemy uznać za prawdziwego specjalistę od wygrywania europejskich trofeów. The Special One w trakcie swojej trenerskiej kariery aż pięciokrotnie miał okazję triumfować w europejskich pucharach, co ciekawe – dokonał tego aż z czterema różnymi klubami. Pierwszym zespołem, z którym tego dokonał było FC Porto, z którym najpierw triumfował w Pucharze UEFA (2002/03), a następnie w Lidze Mistrzów (2003/04). Najcenniejsze klubowe rozgrywki na świecie portugalski szkoleniowiec wygrał także z Interem Mediolan (2009/10). W Lidze Europy udało mu się zwyciężyć będąc opiekunem Manchesteru United (2016/17), w ubiegłym sezonie wraz z Romą – którą prowadzi po dziś dzień – wygrał natomiast Ligę Konferencji. Dzięki temu 60-latek stał się zresztą pierwszym trenerem w historii, któremu udało się wygrać wszystkie trzy trofea w europejskim futbolu – Ligę Mistrzów, Ligę Europy oraz Ligę Konferencji. Pokłady ambicji u Portugalczyka są jednak nieskończone, a jego podopieczni po wyeliminowaniu RB Salzburga, Realu Sociedad, Feyenoordu Rotterdam oraz Bayeru Leverkusen także mają ogromną chrapkę na końcowy triumf. Mecz ten będzie dla obu drużyn niezwykle istotny także dlatego, że jego wygranie będzie oznaczało kwalifikację do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Dla obu grających w nim zespołów jest to jedyna szansa na dostanie się do tych rozgrywek, poprzez ligę nie jest to już bowiem możliwe. Zdaniem TOTALbet nieco większe szanse na to ma jednak Sevilla. Kurs na jej zwycięstwo bukmacher „wycenił” na 2.64, w przypadku Romy jest to z kolei 3.02.

