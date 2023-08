i Autor: cyfrasport Filip Szymczak

Eliminacje Ligi Konferencji

Lech gra w Kownie o awans. Na tego snajpera już może liczyć; wyleczył kontuzję i znów trafia!

To są świetne wieści dla kibiców Kolejorza! Nie tylko Mikael Ishak golem w minioną niedzielę potwierdził powrót do formy. Do siatki Radomiaka trafił też Filip Szymczak; była to jego pierwsza bramka w oficjalnym meczu w tym roku!