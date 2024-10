Legia Warszawa – Real Betis Transmisja TV Na żywo. Gdzie obejrzeć mecz Legii Warszawa w Lidze Konferencji dzisiaj 3.10.2024?

Legia Warszawa rozpoczęła drogę do awansu od 2. rundy eliminacji i bez żadnego problemu rozprawiła się z Caernarfon, wygrywając 6:0 i 5:0. O wiele cięższe zadanie czekało ich w 3. rundzie, gdzie trafili na Broendby, jednak w pierwszym meczu legioniści zdołali wygrać 3:2, a w drugim utrzymali premiujący ich remis 1:1. W decydującej o awansie rundzie eliminacji trafili dość niespodziewanie na dużo słabszy od Broendby zespół kosowskiej Drity, z którą wygrali skromnie 2:0 oraz 1:0 i zapewnili sobie fazę ligową. Losowanie Legii można rozpatrywać na różnie, jednak fani mogą być dość zadowoleni, bo ich drużyna powinna wywalczyć awans, a do tego mierzy się też z mocniejszymi przeciwnikami. „Wojskowi” trafili bowiem na Real Betis, Lugano, Dynamo Mińsk, Djurgardens, Omonię Nikozja oraz TSC Baćka Topola. Polski klub najgorsze powinien mieć za sobą już po pierwszej kolejce, bo właśnie na początek zmagań zmierzy się z Betisem.

Real Betis w poprzednim sezonie nie radził sobie najlepiej w rozgrywkach europejskich. W grupie Ligi Europy, gdzie piłkarze z Sewilli rywalizowali z Arisem Saloniki, Spartą Praga i Rangers FC, zajęli dopiero 3. miejsce i spadli do Ligi Konferencji. W niej nie poradzili sobie wcale lepiej, ponieważ przegrali dwumecz z Dynamo Zagrzeb i pożegnali się z rozgrywkami. W lidze hiszpańskiej również nie zachwycali, bowiem zajęli dopiero 7. miejsce, ostatnie premiowane awansem do europejskich pucharów i musieli przebijać się do Ligi Konferencji przez kwalifikacje. W obecnej kampanii nie jest najgorzej, bo choć z 12 punktami zajmują 8. lokatę, to trzy zespoły przed nimi mają tylko 2 punkty przewagi. Betis będzie oczywistym faworytem starcia z Legią, ale polski klub na pewno będzie chciał zrobić niespodziankę i już na początku zdobyć ważne punkty.

Legia - Betis Liga Konferencji gdzie oglądać mecz dzisiaj 3.10.24?

Mecz Legia Warszawa – Real Betis w ramach 1. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji odbędzie się w czwartek, 3 października. Start meczu zaplanowano na godzinę 18:45. Transmisja TV z meczu dostępna będzie na kanale Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Stream online dostępny będzie w płatnej usłudze Polsat Box Go. Relacja na żywo z meczu Legia – Betis na sport.se.pl!