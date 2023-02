Lewandowski atakowany po odpadnięciu z Europa League! Polak ma "nie pasować" do Barcelony!

Robert Lewandowski nie może być zadowolony z tego, co wydarzyło się w meczu Barcelony z Manchesterem United. Wydawało się, że po bramce Polaka to "Duma Katalonii" jest bliżej awansu do kolejnej rundy, jednak "Czerwone Diabły" odwróciły przebieg dwumeczu w drugiej połowie spotkania. Niektórzy traktują Polaka jako "kozła ofiarnego", a jedna z mocniejszych recenzji występów kapitana "Biało-Czerwonych" padła z ust byłego piłkarza reprezentacji Irlandii, Richarda Dunne, który jasno stwierdził, że napastnik po prostu nie pasuje do drużyny Barcy. Padły mocne słowa.

Robert Lewandowski "nie pasuje do Barcelony"? Sroga ocena byłego piłkarza

O swoich przemyśleniach 80-krotny reprezentant Irlandii powiedział w rozmowie z mediami po tym, jak Manchester United wyeliminował Barcelonę. Mimo że Irlandczyk widzi dużą klasę Lewandowskiego, tak nie jest przekonany, aby Polak pasował do gry hiszpańskiego potentata.

- Jest zawodnikiem o pewnych cechach. Jest na pewno bardzo wartościowym piłkarzem, ale prawdopodobnie nie pasuje do stylu gry, który preferuje FC Barcelona. Przeciwko słabszym zespołom w La Liga będzie miał wpływ na grę, ale w meczach z zespołami klasy United jest mu o to trudno - powiedział ekspert telewizyjny Richard Dunne w programie Virgin Media Sport.

Richard Dunne wonders whether 34-year-old Robert Lewandowski suits Barcelona's style 🤔"He's a player with certain qualities....he probably doesn't suit that sort of play.""Against lesser teams in La Liga, he'll have an impact against them"#MNUBAR | #UEL pic.twitter.com/7aobloSbIw— Virgin Media Sport (@VMSportIE) February 23, 2023