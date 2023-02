Losowanie LKE TRANSMISJA TV Losowanie Lecha Poznań w LKE GDZIE OGLĄDAĆ? Liga Konferencji Europy losowanie 1/8 finału STREAM ONLINE Na kogo trafił Lech w LKE?

Losowanie Lecha w LKE TV TRANSMISJA Losowanie LKE 1/8 finału GDZIE OGLĄDAĆ?

Lech Poznań radzi sobie w tym sezonie w europejskich pucharach z czasem coraz lepiej. W trakcie eliminacji, które zaczęli już od walki o Ligę Mistrzów, zdarzały się niemałe wpadki, jak remisy z Dinamo Batumi i Dudelange, czy porażka z Vikingurem Reykjavik. Ostatecznie jednak w dwumeczach z tymi drużynami to Lech był lepszy i zdołał awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Tam o awans walczył z Villarrealem, Austrią Wiedeń i Hapoelem Beer Szewa. I znów, Lech przeplatał świetne mecze dość przeciętnymi – oba mecze z Hapoelem zremisował, co postawiło go w niełatwej sytuacji przed ostatnią kolejką. W niej, dość niespodziewanie, Lech rozniósł jednak Villarreal 3:0 i awansował do 1/16 finału LKE.

W 1/16 finału Lech Poznań trafił na niezwykle groźnego rywala – Bodo/Glimt, które zostało zapamiętane m.in. ze zmiażdżenia Romy u siebie aż 6:1 w fazie grupowej LKE w poprzednim sezonie. Co ciekawe, później te kluby znów trafiły na siebie w fazie pucharowej i na wyjeździe... Roma znów przegrała! Tym razem skromniej, bo 1:2, a później rozbiła u siebie Bodo 4:0 i ostatecznie wygrała całe rozgrywki. Było więc pewne, że norweska drużyna będzie dla Lecha dużym wyzwaniem. Pierwszy mecz, na wyjeździe, zakończył się dobrze zwiastującym 0:0, choć gra Lecha pozostawiała nieco do życzenia. W rewanżu mistrz Polski zaprezentował się jeszcze lepiej i po skromnym zwycięstwie 1:0 awansował do kolejnej rundy.

Rywalami Lecha w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy mogą zostać drużyny, które awansowały do tej rundy bezpośrednio z 1. miejsca w grupie, czyli: Basaksehir, West Ham United, Villarreal, Nice, AZ Alkmaar, Djurgarden, Sivasspor, Slovan Bratysława. Losowanie 1/8 finału LKE odbędzie się w piątek, 24 lutego o godzinie 13:00. TRANSMISJA z losowania dostępna będzie na platformie Viaplay. Relacja na żywo z losowania Lecha Poznań w 1/8 finału LKE na sport.se.pl.