Olympiakos Pireus – Fiorentina NA ŻYWO transmisja TV. Gdzie oglądać finał Ligi Konferencji Europy?

Olympiakos Pireus – Fiorentina NA ŻYWO transmisja TV

Obecność Olympiakosu w finale Ligi Konferencji z pewnością jest dużym zaskoczeniem, zwłaszcza że nie miał on łatwej drogi – do LKE trafił on spadając z LE, gdzie w fazie grupowej zajął 3. miejsce za West Hamem i Freiburgiem. W 1/16 finału pokonał węgierski Ferencvaros skromnie 2:0 w dwumeczu. W kolejnej rundzie wydawało się, że to będzie koniec przygody, bowiem Maccabi Tel Aviv wygrało na wyjeździe aż 4:1, ale Olympiakos... zrewanżował się im wygrywając 6:1! Poprzeczka szła tylko w górę, lecz grecki zespół nie zamierzał się nikogo przestraszyć – z Fenerbahce wygrał 4:3 w dwumeczu, a z Aston Villą, zdecydowanym faworytem do wygrania nawet całych rozgrywek, wygrał łącznie 6:4. Jedno jest pewno – w meczach zespołu z Pireusu pada mnóstwo goli!

Gdzie oglądać finał Ligi Konferencji Europy?

Fiorentina z kolei prawie żadnego ze starć w kolejnych rundach nie zdominowała. Wiele razy rywalizacja była na styku – w dwumeczu włoski zespół wygrywał przewagą jednej bramki w 1/8 finału z Maccabi Hajfa (5:4) oraz w półfinale z Club Brugge (4:3). Tylko nieco większą przewagę Fiorentina zyskała w ćwierćfinale, gdzie pokonała Viktorię Pilzno 2:0 w rewanżu, ale w pierwszym starciu padł remis 0:0. Fiorentina nie grała w 1/16 finału ponieważ wygrała swoją grupę LKE zdobywając 12 punktów (3 wygrane i 3 remisy).

Mecz Olympiakos Pireus – Fiorentina w finale Ligi Konferencji Europy odbędzie się 29 maja. Start meczu o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie jedynie na płatnej platformie Viaplay.