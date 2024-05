Olympiakos wznosi w górę puchar Ligi Konferencji! Faworyt znów przegrał, Fiorentina drugi raz z rzędu ponosi porażkę w finale

Olympiakos Pireus przeszedł do historii

Olympiakos stał się pierwszym greckim klubem, który sięgnął po europejskie trofeum. Dotychczas najbliżej tego był Panathinaikos Ateny - w 1971 roku przegrał finał Pucharu Europy z Ajaksem Amsterdam. "To niesamowite dla Olympiakosu i dla mnie. Jestem naprawdę dumny z moich kolegów. Przez cały rok spisaliśmy się świetnie i zasłużyliśmy na ten sukces" – powiedział po środowym finale 34-letni napastnik greckiego klubu Stevan Jovetic, który w przeszłości spędził pięć lat (2008-13) w Fiorentinie.

Natomiast drużyna z Florencji została pokonana drugi raz z rzędu w finale Ligi Konferencji. Rok temu przegrała z West Ham United Łukasza Fabiańskiego 1:2. W ogóle europejskie finały nie są specjalnością "Violi" - łącznie przegrała pięć z sześciu spotkań w decydującej rundzie. Triumfowała jedynie w 1961 roku w nieistniejącym już Pucharze Zdobywców Pucharów. Faworytem środowego finału była włoska drużyna, która nie doznała porażki od początku fazy grupowej obecnej edycji Ligi Konferencji.

Olympiakos nigdy wcześniej nie grał w finale żadnego z europejskich pucharów. Dużym atutem tego zespołu, oprócz miejsca rozgrywania meczów (stadion AEK Ateny jest położony bardzo blisko obiektu z Pireusu), był jednak trener Jose Luis Mendilibar. 63-letni Hiszpan wie, jak wygrywać ważne mecze - w 2023 roku poprowadził Sevillę do triumfu w Lidze Europy. Piłkarze z Pireusu zaczęli obecny sezon właśnie w Lidze Europy, ale po zajęciu trzeciego miejsca w grupie kontynuowali swoją przygodę w fazie pucharowej Ligi Konferencji.

Fiorentina przegrała drugi finał z rzędu

Środowy mecz nie przejdzie do historii jako wybitne spotkanie. O ile w pierwszej połowie było jeszcze dość ciekawie, a obie drużyny stworzyły groźne okazje, o tyle w drugiej na boisku działo się niewiele ciekawego. Szczególnie rozczarowała Fiorentina, mająca przecież doświadczenie z finału sprzed roku. Z każdą minutą coraz więcej wskazywało na to, że dojdzie do dogrywki.

"W meczu, który charakteryzował się dużą intensywnością i fizycznością, ale niską jakością w pobliżu bramki, żadna ze stron nie była w stanie trafić do siatki w regulaminowych 90 minutach" - podsumowała agencja Reuters.

W dogrywce też długo nie było konkretów w ofensywie z obu stron, ale piłkarze Olympiakosu nie zamierzali czekać do serii "jedenastek" i w 116. minucie dopięli swego. Po dośrodkowaniu z lewej strony Argentyńczyka Santiago Hezze, mającego również polskie obywatelstwo, bramkę uderzeniem głową z bliska zdobył Ayoub El Kaabi. Marokańczyk i koledzy przeżywali później chwilę niepewności, długo sprawdzano przy pomocy VAR ewentualnego spalonego, lecz ostatecznie okazało się, że bramka została zdobyta prawidłowo. To jedenasty gol El Kaabiego w tej edycji Ligi Konferencji, wszystkie w fazie pucharowej.

Jedną z korzyści środowego triumfu jest bezpośredni awans do fazy ligowej (odpowiednika dotychczasowej fazy grupowej) Ligi Europy. Obu zespołom bardzo zależało na tej nagrodzie - Olympiakos zajął bowiem trzecie miejsce w greckiej ekstraklasie, co oznaczało tylko udział w eliminacjach LK, tak samo było w przypadku Fiorentiny, która jest 8. w lidze włoskiej. To była trzecia edycja Ligi Konferencji UEFA. Pierwszą wygrała w 2022 roku AS Roma, a w ubiegłym sezonie triumfował wspomniany West Ham United. W 2025 roku finał LK odbędzie się we Wrocławiu.

