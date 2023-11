i Autor: cyfrasport Dawid Szwargac

Wygrać, by przeżyć

Raków w Grazu „kozaczyć” nie będzie, Dawid Szwarga jasno o tym powiedział. „Krok po kroku”

Piłkarze mistrza Polski wciąż jeszcze mają szansę na pozostanie na międzynarodowej arenie na wiosnę; co prawda już nie w Lidze Europy, ale w Lidze Konferencji, ale jednak co puchary, tu puchary! Trzeba tylko – bagatela… - wygrać ze Sturmem na jego terenie. I to najlepiej w rozmiarach większych, niż udało się Austriakom w Sosnowcu (1:0). Bo w przypadku równej liczby punktów, o wyższym miejscu w tabeli decydować będzie bilans bezpośrednich gier.