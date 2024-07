Śląsk Wrocław był jedną z rewelacji ubiegłego sezonu PKO Ekstraklasy. Zespół z Dolnego Śląska kilka miesięcy wcześniej bronił się przed spadkiem z najwyższej klasy rozgrywkowej, a następnie stał się zespołem, który trudno było pokonać. Zwłaszcza runda jesienna w wykonaniu podopiecznych Jacka Magiery była znakomita. Na wiosnę Śląsk punktował nieco gorzej i to przede wszystkim ten okres zadecydował, że nie zdołał wywalczyć mistrzostwa Polski. Dziś wrocławianie wracają do europejskich pucharów i w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji zmierzą się z Riga FC. - My nie kalkulujemy. Chcemy jutro wygrać. Wiemy jak rywal gra, znamy jego mocne i słabe strony, ale to my jesteśmy najważniejsi. Nasz mental, nasze zaangażowanie od pierwszej do ostatniej minuty i głowa. Głowa, która musi puścić i pozwolić nam zagrać na naszym najwyższym poziomie. Kiedy się spotykają dwa zespoły z dwóch różnych lig, to zawsze jest pewna niewiadoma - powiedział Jacek Magiera przed środowym spotkaniem.

Mecz Riga FC - Śląsk Wrocław w eliminacjach Ligi Konferencji Europy odbędzie się w środę 24 lipca. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Polsat Sport 1 oraz TV 4, a w Internecie mecz będzie można zobaczyć na płatnej platformie Polsat Box Go. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 18:00. Relacja z meczu Riga FC - Śląsk Wrocław na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!