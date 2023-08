Spartak Trnava – Lech Poznań TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Konferencji Spartak Trnava – Lech Poznań STREAM LIVE ONLINE mecz Spartak – Lech GDZIE OGLĄDAĆ na żywo dzisiaj 17.08 w Internecie

Spartak Trnava – Lech Poznań TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Konferencji Spartak Trnava – Lech Poznań GDZIE OGLĄDAĆ

Polskie drużyny przystąpią do rewanżowych meczów z bardzo różnych pozycji. W zdecydowanie najlepszej sytuacji jest Lech - na Słowacji o godz. 20 będzie bronić jednobramkowej zaliczki z pierwszego spotkania ze Spartakiem Trnawa, w którym miał dużą przewagę. Lech może zmierzyć się z przegranym w rywalizacji w Lidze Europy Slavii Praga z ukraińskim Dnipro-1. W stolicy Czech gospodarze zwyciężyli 3:0. Z kolei na Legię lub Austrię czekać będzie lepszy w parze Omonia Nikozja - FC Midtjylland. Ekipa z Cypru wygrała u siebie 1:0.

- Analizowaliśmy wcześniejsze spotkania Spartaka, wiemy, że potrafi grać bardziej ofensywny futbol, niż to, co pokazał przed tygodniem. I też spodziewamy się tego w jutrzejszym meczu. Generalnie to nic nie zmienia w naszych założeniach, jesteśmy na to przygotowani. Mamy jednobramkową zaliczkę, której nie zamierzamy bronić. Bo to może być zgubne, łatwo popełnić błąd. Zamierzamy zagrać ofensywnie, bo to jest zapisane w DNA klubu - powiedział na konferencji prasowej szkoleniowiec Lecha John van den Brom.

Mecz Spartak Trnava – Lech Poznań w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy odbędzie się w czwartek, 17 sierpnia, o godzinie 20:00.

