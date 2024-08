St. Gallen - Śląsk NA ŻYWO transmisja z meczu eliminacji Ligi Konferencji 7.08.2024. Stream live online gdzie oglądać?

Awans do kolejnej rundy

St. Gallen i Śląsk Wrocław zagrają o awans do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Wicemistrzowie Polski rozpoczęli rywalizację w kwalifikacjach od dwumeczu w II rundzie z Riga FC i nie bez problemów uporali się z tym łotewskim zespołem. W pierwszym meczu na wyjeździe dość niespodziewanie przegrali 1:0, ale na szczęście w rewanżu u siebie zdołali odwrócić losy rywalizacji i wygrali 3:1. Śląsk zachował w ten sposób szansę na awans do Ligi Konferencji, ale w III rundzie poprzeczka pójdzie jeszcze wyżej. W wyniku losowania polski klub trafił na szwajcarskie St. Gallen, które ma już na rozkładzie kazachski Toboł Kustanaj. W dwumeczu było aż 5:1, ale losy rywalizacji rozstrzygnął tak naprawdę pierwszy mecz w Szwajcarii, gdzie było 4:1. To pokazuje, jak dużo zależy od wyniku pierwszego meczu Śląska z St. Gallen. Zespół z Wrocławia musi powalczyć o jak najlepszy rezultat przed rewanżem w Polsce!

Mecz St. Gallen - Śląsk Wrocław w III rundzie el. Ligi Konferencji odbędzie się w środę, 7 sierpnia. Początek spotkania zaplanowano na 20:30. Transmisja w TV na kanałach Polsat Sport 3 i TV4, a online w płatnej usłudze Polsat Box Go. To tam znajdziesz stream live z tego meczu.