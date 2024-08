Trener Drity wbił szpilkę Legii Warszawa przed meczem w LK? Chodzi o Lewandowskiego

Losowanie pucharów po myśli naszych drużyn? „Coś nieprawdopodobnego”, to się naprawdę zadziało w Nyonie

W drodze do fazy grupowej?

W poprzednich rundach Drita wyeliminowała islandzki Breidablik Kopavogur i Audę Ryga z Łotwy. Przed ekipą z Kosowa najtrudniejsze wyzwanie. Szkoleniowiec Drity wyznał jednak, że jego zespół nie ma nic do stracenia i w taki sposób zamierza zagrać (choć wygrany awansuje do fazy ligowej Ligi Konferencji, a przegrany pozostanie bez gry w europejskich pucharach jesienią) — Graliśmy już cztery mecze w eliminacjach, z których trzy wygraliśmy i raz ponieśliśmy porażkę. Szanujemy naszego przeciwnika. Chcę, by moi zawodnicy cieszyli się z gry i zagrali jak najlepiej — powiedział Zekirija Ramadani, trener Drity.

Ramadani jest całkiem nieźle zorientowany w polskich realiach, bowiem wiedział nawet, że 36. urodziny obchodzi Robert Lewandowski. — Pierwszą myśl, jaką mamy o Polsce, jest postać Roberta Lewandowskiego, a drugą od razu Legia Warszawa — oznajmił macedoński szkoleniowiec, który niechcący mógł zaczepić warszawski klub, który przecież lata temu zrezygnował z młodego Roberta Lewandowskiego, stawiając w ataku na innych...

Mikela Arruabarreny na Łazienkowskiej już dawno nie ma, a za warszawskim klubem udany mecz w niedzielne popołudnie. Legioniści rozbili Radomiak Radom aż 4:1 i są niepokonani od czterech spotkań. — Czym dłużej obserwowałem Legię, zauważyłem, że grają bardzo kompaktowo, są świetną drużyną, więc nie chcę wyróżniać żadnej indywidualności. Uważam, że napastnicy Marc Gual i Blaz Kramer powinni być szczególnie pilnowani. Mamy jednak piłkarzy z jakością, którzy mogą ich powstrzymać — zapewnił macedoński szkoleniowiec.

Dotychczas Legia i Drita mierzyły się tylko raz. We wrześniu 2020 roku ówcześni mistrzowie Polski zwyciężyli 2:0 po golach Pawła Wszołka i Tomasa Pekharta. To był tzw. sezon pandemiczny. Bez gier rewanżowych. Tym razem ekipy rozegrają dwumecz, a lepszy z rywalizacji zagra w dalszej fazie Ligi Konferencji. — Największa różnica pomiędzy Legią a naszym poprzednim przeciwnikiem jest taka, że Auda była zbudowana z indywidualności, a Legia polega bardziej na drużynie niż na indywidualnych umiejętnościach zawodników. To robi u nich różnicę. Również zachowanie obrońców, którzy pomagają w linii pomocy, jest ich mocną stroną. Chcemy przygotować się jak najlepiej i powalczyć o dobry wynik — zadeklarował Ramadani.

