Spartak Trnawa – Wisła Kraków LIVE Liga Konferencji Europy relacja NA ŻYWO online 8.08.2024 [WYNIK i SKŁADY]

Wisła Kraków mimo, że nie zdołała wywalczyć awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce - PKO BP Ekstraklasy to ma szansę na grę w europejskich pucharach. Wszystko za sprawą zwycięstwa w Pucharze Polski z Pogonią Szczecin. "Biała Gwiazda" rozpoczęła zmagania od eliminacji do Ligi Europy. W pierwszym meczu ekipa z Krakowa zdołała pokonać w dwumeczu zespół z Kosowa - KF Llapi 4:1, jednak w kolejnej rundzie otrzymała bolesną lekcję piłki nożnej od austriackiego SK Rapid. Pierwsze spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1 dla rywali, jednak w rewanżu podopieczni Roberta Klausa urządzili sobie festiwal strzelecki na własnym stadionie. Do przerwy było 5:0, a ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6:1. Jednak to nie koniec nadziei dla Wisły Kraków, ponieważ nadal pozostają w grze o fazę wstępną Ligi Konferencji Europy. Drużyna prowadzona przez Kazimierza Moskala nie będzie miała łatwego zadania, ponieważ ich rywalem będzie słowacki Spartak Trnawa. Będzie to pierwsze spotkanie w historii obu zespołów.

Spartak Trnawa - Wisła Kraków 0:0

