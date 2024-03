Bayern - Lazio TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Mistrzów Bayern - Lazio STREAM LIVE ONLINE mecz Bayern - Lazio GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 5.03

Bayern Monachium - Lazio TV TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać mecz Bayern - Lazio

Bayern Monachium był po losowaniu 1/8 finału zdecydowanym faworytem dwumeczu z Lazio, ale w pierwszym starciu w Rzymie to zespół z Włoch okazał się lepszy. Lazio wygrało 1:0 po golu niezawodnego Ciro Immobile z rzutu karnego, a Bayern po raz kolejny w tym sezonie zawiódł. Występy poniżej oczekiwań doprowadziły do tego, że Thomas Tuchel po sezonie zakończy pracę w stolicy Bawarii. Ta decyzja została już podjęta, jednak trener musi dalej grać o swoje. Odpadnięcie z LM już na etapie 1/8 finału mogłoby doprowadzić do jeszcze szybszego rozstania z Bayernem, zwłaszcza że sytuacja w Bundeslidze jest już naprawdę trudna. Po wielu latach Bawarczycy stracą prawdopodobnie mistrzostwo Niemiec - na dziesięć kolejek do końca sezonu ich strata do prowadzącego Bayeru Leverkusen wynosi 10 punktów. Właśnie dlatego sukces w LM byłby bardzo wskazany, jednak Lazio znajduje się w podobnej sytuacji.

Bayern - Lazio STREAM LIVE ONLINE Liga Mistrzów Bayern - Lazio na żywo w Internecie dzisiaj 5.03

Lazio w Serie A radzi sobie jeszcze gorzej od Bayernu - obecnie zajmuje dopiero 9. miejsce i raczej nie ma szans na kolejny występ w Lidze Mistrzów. Sukcesu nie odniesie także w Pucharze Włoch, więc LM pozostaje ostatnią okazją do odniesienia sukcesu. Za taki można by już uznać wyeliminowanie mistrza Niemiec i awans do ćwierćfinału. Po pierwszym meczu to włoska drużyna ma na to większe szanse, ale Bayern przed własną publicznością z pewnością powalczy o odwrócenie losów rywalizacji. Nawet jeśli przystępuje do rewanżu z Lazio po kolejnym rozczarowaniu, jakim był weekendowy remis z Freiburgiem 2:2.

Mecz Bayern Monachium - Lazio w rewanżu 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek, 5 marca. Początek spotkania o godzinie 21:00. TRANSMISJA na kanale Polsat Sport Premium 1. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. W przypadku zwycięstwa Bayernu jedną bramką o awansie rozstrzygnie dogrywka, a następnie rzuty karne!